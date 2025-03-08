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5人酒店狂歡！4hrs幹光5瓶威士忌　友留他獨睡包廂...竟暴斃

記者邱中岳／台北報導

北市中山區林森北路上一家酒店，7日凌晨6時許店家準備打烊之際，服務少爺發現包廂內1名男子倒臥沙發，且上前呼叫時，發現男子全身冰冷沒有呼吸心跳，緊急將人送往醫院救治，但是仍在搶救10小時後宣告不治，據悉，當天死者是參加定期朋友聚會，可能因此喝酒導致身體不適身亡。

警方調查，36歲的許姓男子，平時在幫老闆開車，早出晚歸生活作息相當正常，7日參加與朋友的定期酒局，凌晨0時許進入北市中山區林森北路某家酒店消費，席間共計約5人在場，直到4時許，喝了5瓶威士忌，大家酒酣耳熱之際，認為許姓男子在旁邊熟睡，其他友人就先行離開。

▲▼朋友定期約林森北路酒店聚聚，但卻發生1人倒臥包廂無呼吸心跳，送醫搶命仍不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

朋友定期約林森北路酒店聚聚，但卻發生1人倒臥包廂無呼吸心跳，送醫搶命仍不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是直到凌晨6時許，酒店少爺進入包廂協助整理清場，卻發現許姓男子叫不醒，上前拍打叫喊仍無果，發現許已經沒有呼吸心跳，立刻將人抬到空曠處進行急救，其他人員也立刻通知救護車到場協助，並將許姓男子送往醫院搶救，但經過10小時，在下午4時許仍宣告不治。

警方當場通知家屬到場，母親趕往派出所表示，兒子平常並沒有任何身體異狀，應該也沒有相關的心血管、心臟病，並不知道兒子為何會身亡，檢警也將會同相驗，釐清許姓男子真正死亡原因。

最後，警方也通知當天在場的相關人員到案說明，與許姓男子一同喝酒的其他人等表示，酒局是一段時間就會聚在一起舉辦，之前許都會喝醉後睡在包廂，接著其他人就會先行離去讓許休息，但沒想到這次卻讓許因此喪命。

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