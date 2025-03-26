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恆春七星岩4潛水教練遇強勁海流...1人被水母蜇傷　海巡急救援

記者陳崑福／屏東報導

5名潛水客於今(26)日上午搭船到恆春七星岩濳水，其中4人未在時間內返回船上，船員緊急向海巡署求助，海巡人員出動兩艘快艇找到他們，拋下救生圈，分別救上艇，其中1人被水母蜇傷，沒有大礙，順利完成救人任務。

▲恆春海巡隊七星岩救人 。（圖／恆春海巡提供）

▲恆春海巡隊七星岩救人。（圖／恆春海巡提供）

▲恆春海巡隊七星岩救人 。（圖／恆春海巡提供）

▲恆春海巡隊七星岩救人 。（圖／恆春海巡提供）

第六岸巡隊後壁湖安檢所於26日上午10時38分接獲後壁湖籍「茉莉灣」號朱姓船員報案，該船於七星岩海域有5名潛水客(4男1女)疑似失蹤，請求海巡派艇前往搜救，海巡署第八巡防區指揮部獲報後立即派遣恆春海巡隊2艘巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇前往救援。

10時50分經聯繫「茉」船，船員表示1名男性潛水客已自行上船，另11時35分PP-3535巡防艇抵達通報海域，往七星岩東邊方向搜救，當時海象約4-5級陣風7級，流速2節，惟海流非常強勁，並於12時05分於七星岩東北方4.7浬發現4名潛水客(3男1女，均為教練) ，巡防艇迅速靠近並拋擲救生圈救援，由海巡人員合力拉至艇上，潛客意識均清楚，其中1位遭水母蜇傷尚無大礙，分別載回岸上，順利完成救援任務。

第十四（恆春）海巡隊表示，4名潛水客被人員於屏東鵝鑾鼻東南方8浬尋獲（七星岩東北方4.7浬）找到，漂離4.7浬，而潛水客有3個人有配戴AIS，救援人員根據AIS發出訊號，很快找到位置，救他們救上快艇；而急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。

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