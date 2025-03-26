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獨／20歲軍人撞癱過馬路行人！父母願賠450萬調解：給年青人機會

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

新北市淡水區去年1月21日晚間發生一起嚴重車禍，20歲江姓男子騎車行經學府路30號前，當場將正在穿越馬路的63歲吳姓男子撞飛，造成吳男重摔在地，送醫救治後因中樞神經系統功能受損，致四肢癱瘓臥病在床。士林地院24日開庭，江男懊悔道歉，律師則表示江男僅20歲出頭，盼對方能夠給一次改過的幾會，請求輕判。

▲▼ 淡水20歲江姓男子撞癱63歲路人。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

▲淡水20歲江姓男子撞癱63歲路人。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

本案發生在2024年1月21日晚上10時6分，江男騎乘機車沿淡水區學府路沿東北往西南行駛，行經該路段30號前，未注意車前狀況，當場撞上走在行人穿越道上的吳男，致吳男被撞噴在地，救護人員獲報到場緊急將吳男送醫救治，然因受有創傷性蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血，造成中樞神經系統功能受損四肢癱瘓，無法行走。

警方到場酒測，測得江男酒測值為0。士林地檢署認為他行經行人穿越道未暫停讓行人先過，疏於注意車前狀況貿然前行，依過失致重傷害罪起訴。

▲▼ 淡水20歲江姓男子撞癱63歲路人。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

士林地院於本月24日召開準備庭，目前在陸軍服役的江男表示對不起吳男，希望可以和解，律師補充說明江男的父母願意擔任連帶保證人並賠償450萬，盼考量江男僅20歲出頭、當兵生活不富裕，能夠和解；吳男家屬也向法官表示，希望下次可以開庭調解，因此法官庭後擇日另訂調解庭。

淡水分局呼籲，2024年告發取締汽機車未禮讓行人共計817件，提醒駕駛人行經路口與行人穿越道時，應減速慢行、禮讓行人優先通過，維護行車安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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