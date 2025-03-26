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午餐只能叫外送！公司規定「整天禁外出」　員工直呼：像坐牢

▲▼公司規定整天禁外出，員工直呼：像坐牢 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲小鹿媽媽的主要產品為「牙線」 。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥鹿媽媽生物科技有限公司（下稱「小鹿媽媽」）近日遭員工指控，規定員工上班時間，嚴禁使用手機外，還整天禁止員工外出，午餐若不自帶便當，就只能叫外送，不能外出購買，吃飯時也只能坐在自己的座位用餐。種種規定令員工們直呼，「根本是坐牢。」

據《極目新聞》報導，小鹿媽媽的公司規章顯示，員工所有充電數據線等線類，都必須捲好收納，不可落地、散落桌面；公司電腦主機不可插有線耳機；下班後，辦公桌面除了公司辦公用品（滑鼠、桌機、鍵盤、數據線等）之外，其餘私人用品（保健品、擺設等）皆須收進抽屜，且辦公椅需推進桌內。

規章還寫道，上班時間禁止睡覺、玩手機，公司電腦禁登微信、淘寶等私人帳號。

其中針對外出的規定，令大多員工不滿。多名員工指出，「公司全天禁止員工使用手機、走出公司；午休時無法出門就餐，外送餐點也必須在座位上吃；特殊情況想走出公司大門，需寫報告申請才可出門；只要離開辦公室都須報備，如違反，會被安排打掃衛生。」

▲小鹿媽媽的公司規章 。（圖／翻攝自極目新聞）

▲小鹿媽媽的公司規章。（圖／翻攝自極目新聞）

該規章末還寫道，若違反情節嚴重者可開除。

一名員工指出，某次因家中有事，用手機與家人聯絡時，遭主管警告，自此之後，只能透過智慧型手錶與家人聯繫，「在公司像是隨時被監視著，不讓午休、不讓看手機，還時不時會有人盯著你，來確認你有沒有在摸魚。」

不少員工相繼證實，這些荒謬的規章，公司有在執行，引發熱議。合肥市廬陽區勞動保障監察大隊26日表示，已去過小鹿媽媽調查，「已經立案，今天還會再去。」

一名律師對此表示，中午用餐等休息時間走出公司，是員工休息自主安排的權利，公司若無正當理由加以限制，就涉嫌違法，侵犯員工休息權和人身自由，只要不影響工作，公司不能無正當理由加以限制。

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