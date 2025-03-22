短髮正妹被拔錯牙...醫竟用鐵絲綁回！她痛到墜樓慘死

▲安徽女被拔錯牙痛到輕生。（圖／翻攝自抖音，下同。）

記者曾羿翔／綜合報導

安徽省安慶市立醫院近日發生一起醫療事故，導致一名34歲吳姓女子墜樓身亡。吳女在該院拔智齒時，醫師誤拔了一顆原生牙齒，並在未打麻藥的情況下，用鐵絲將拔下的牙齒綁回智齒的位置，導致吳女牙齒損壞、面部腫脹，疼痛難忍。事後，吳女前往醫院協商處理，醫師不承認是醫療事故，吳女最後從該院11樓墜樓身亡。

吳女的家屬透露，吳女士在墜樓前錄製了一段視頻，指責醫院欺騙她，並表示因為醫院對她造成的傷害，而決定輕生。吳女士的哥哥表示，醫院還擅自修改了妹妹的病歷，並指出當時醫師在未麻醉的情況下，硬生生拔下了原生牙齒。吳女士在輕生前半小時左右，曾多次嘗試聯繫醫院的各個科室，但未能打通電話，這可能是壓垮她的最後一根稻草。

▲醫師誤拔了一顆原生牙齒，卻在未打麻藥情況下，用鐵絲將拔下的牙齒綁回智齒的位置。

據了解，吳女的家中還有一個患有自閉症的兒子，丈夫可能因照顧兒子無法及時關注到妻子的情況，導致吳女身心倍受煎熬。安慶市立醫院口腔科工作人員表示，涉事醫師已停診，相關科室也表示衛健委和公安部門已經在調查此事。警方已介入調查，初步認為排除刑事案件，而這起事件也引發了社會關注。

▼吳女牙齒損壞、面部腫脹疼痛難忍。

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