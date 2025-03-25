藝術為環保代言！廢料回收再利用　知卡宣公園「祖母綠」亮相

▲知卡宣親水公園新增裝置藝術「祖母的」，以廢料回收再利用製作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為傳達對自然環境的尊重與珍愛，由知名藝術家馬耀先生打造知卡宣綠森林親水公園新的環保裝置藝術創作作品「祖母綠」。藉由祖母綠作品表現出人們面對環境的艱難仍依自己步伐堅毅走出自己的路。

作品使用多種回收材料，如：收集震後之大理石廢石料、漁港廢棄漁網繩及廢鐵鋼筋等，讓廢棄物回收再利用，實踐廢而不廢精神，提升民眾對環保的關注和意識，引發人們對生活方式的反思。

縣長徐榛蔚表示，同時響應嶄新-113年度環保裝置藝術抽獎活動，即日起至3月30日參加者只需在藝術作品前拍照並上傳至「嶄新-113年度環保裝置藝術」臉書粉絲專頁，即有機會贏得精美獎品。按讚、留言TAG（2人有效帳號）、分享三步驟，即可獲得抽獎資格，大獎包括節能冷氣機、Dyson吸塵器、ipad、麵包機及果汁機等，另外有100份隨行保溫瓶，歡迎踴躍參與，活動詳情請見「嶄新-113年度環保裝置藝術」粉絲專頁。

知卡宣綠森林親水公園擁有多樣遊具設施，邀請全家大小共同享受春日時光。無論遊具荒野冒險島、魔法音樂河及森活天空樹等區，都能讓小朋友們在這片綠意盎然的植栽環境中快樂遊玩，寓教於樂的最佳場地。

花蓮縣政府規劃3月29日星期六下午，邀請大家參加「浪我們童在一起」兒童節親子互動結合世界流浪動物日，除了陪同幼兒歡度兒童節外，導入正確寵物飼養觀念、流浪動物政策，傳遞關愛與尊重生命教育意義。

另外，知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動將於7月12日至8月24日推出，公休日為周二，讓大家在炎炎夏日中無論是孩童、親子家庭，都能在這裡找到屬於自己的戲水樂趣。詳情2025年7月初將透過知卡宣公園臉書發布，請大家密切關注。

春天公園中植栽繁茂，五彩繽紛花朵和嫩綠的樹葉交織成一幅美麗的畫面，讓每位遊客都能在此盡情享受大自然的撫慰與心靈的靜謐。期待每位訪客一起出發花蓮感受多元文化、山與海魅力，與我們一起享受自然環境春天的美好。

