先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪：再親都不行

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

提領亡者帳戶的存款，不論彼此關係再親，都是有法律問題的。恩典法律事務所律師蘇家宏近日就拍片提醒，此舉涉犯偽造文書和侵占罪，就算當事人生前寫了一份遺囑，表明「過世後同意家人將存款領出」也同樣不行。

蘇家宏在片中被問到，「先生過世後，太太可以領他的存款嗎？」他搖頭表示，當然不可以，一旦先生去世，他的名字就不能使用了，所以不管是他的另一半、父母或小孩都不行，甚至他生前有特地立遺囑，表明「同意家屬領出存款」也不行。

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蘇家宏也提到，提領亡者帳戶存款的動作，可能涉及偽造文書及侵占罪，就算是拿去付喪葬費、繳遺產稅也不行，「法律是很嚴謹的，縱使你有什麼動機、原因或怎麼使用的方式，再正當也沒辦法，只是說...萬一被抓到，刑度會比較減輕，畢竟是情有可原。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

不過，若家人想用亡者的存款補貼喪葬費，可以在亡者生前取得授權，像是請當事人寫授權書或錄影存證；也能透過協議分割，事前談好要用遺產來繳納喪葬費。

另外，行政院法規會也指出，家屬於親人過世後，應先備妥死亡證明書等資料，至戶政機關辦理除戶登記，再向國稅局申報及繳納遺產稅後，繼承人始能辦理分割、處分遺產，如繼承人在辦妥前述除戶登記等事項前，需提領被繼承人生前帳戶內的存款，以支付喪葬費等開支，亦應提出被繼承人的死亡證明書、繼承系統表、繼承人印鑑及繼承存款申請書等文件，如繼承人不只一人，提領者尚須獲有其他繼承人之委託書，始符合提領程序，莫誤以為未辦除戶登記，即可逕以死者之提款卡或存摺、印鑑提領其帳戶內之存款，而誤蹈法網，致罹刑責。

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