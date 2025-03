DeepSeek V3小更新　中文寫作和搜索等四能力強化

第四屆舉辦的「AI EXPO Taiwan 2025」 26日於花博正式開展,今年匯集超過250間企業、品牌、60所大專院校等,在現場展示最新人工智慧解決方案。開場論壇由DeepLearing.AI創辦人吳恩達開講,以「The Way Lifelong Learning in the Age of Ai」為講題,鼓勵在場聽眾「現在AI時代變遷、速度很快,有創新的點子就要勇於嘗試」。