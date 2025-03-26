陸推「台獨打手幫凶」舉報專線　國台辦：擇期曝光惡劣犯罪分子

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦官網今（26）日公布最新對台措施，內容是針對「台獨『打手』、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」在國務院台辦政府網站上線。對此，大陸國台辦發言人陳斌華稍早指出，該舉報專線針對台獨打手與幫兇，「將擇期曝光，對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子依法追責、終生追責。同時嚴格依法保護舉報人的信息和權利。」

陳斌華說，近期，民進黨當局頻繁羅織罪名壓制台灣不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。「某些『台獨』組織、『台獨』分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。對此，我們嚴重關切，必須嚴懲。」

陳斌華說，國務院台辦政府網站今天推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，就是要對上述惡劣行徑和首惡分子進行追責。

陳斌華強調，受打壓迫害者，或瞭解相關線索的人士，歡迎將有關情況發至舉報郵箱jubao@suremail.cn。「我們會妥善處理，擇期曝光，對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子依法追責，同時嚴格依法保護舉報人的信息和權益。」

《東森新媒體ETtoday》記者追問，「今日最新公佈「針對『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，是否間接應對亞亞事件，以及官方何時擇期曝光名單？ 如何依法追責？」

陳斌華重申，我們會擇期曝光對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子，「依據相關法律對這些打手、幫凶依法追責，終生追責。」

面對台灣媒體再次追問「是否鎖定特定分子，會採取什麼具體措施？」陳斌華只說，「我們會盡快公布相關舉報的信息

請拭目以待。」

大陸國台辦今天早上發布的新措施，專欄以游動浮窗形式設置在國務院台辦網站首頁。專欄還公佈舉報郵箱，為受打壓迫害者，或瞭解相關線索的人士提供求助平台。

官網指出，「民進黨當局頻繁打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。某些『台獨』組織、『台獨』分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。」