痛罵國安17條「反和平」　國台辦：恐怖政治、綠色獨裁

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統日前將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出國安17條策略。大陸國台辦痛斥此舉是「反和平」、「反民主」，更稱賴政府是要在台灣搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

賴清德日前於國家安全高層會議後表示，「中國，已是我國反滲透法所定義的『境外敵對勢力』」，並提出17項國安因應策略，包括恢復軍事審判制度、對大陸人士來台交流進行風險管理、強化影藝從業人員在大陸發展的輔導與管理等。

大陸國台辦發言人陳斌華今（26）日於例行記者會上表示，1949年以來，大陸團結台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。成果得來不易，彌足珍貴。

陳斌華稱，賴清德將大陸界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

對於國安17條，陳斌華批評，「徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動『反中抗中』、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內（指台灣）搞『恐怖政治、綠色獨裁』」。

陳斌華稱，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關係發展、危害台海和平穩定的行徑，「我們決不容忍、決不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒」。

▼賴清德日前召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）