南消五大隊歸仁國小清明宣導　呼籲「掃墓不用火」守護山林安全

▲為求清明掃墓更安全，台南市消防局第五大隊保西分隊至歸仁國小辦理超有趣防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為求清明掃墓更安全，台南市消防局第五大隊保西分隊至歸仁國小辦理超有趣防火宣導！消防員用影片和實際案例告訴學生「掃墓不用火」的重要性，像是燒紙錢或點香等習慣，在乾燥天氣下極可能引發大火，傷害山林環境和生命安全。

現場有搶答遊戲方式並教導小朋友們使用滅火器，個個超興奮，在最後一起大喊口號：「掃墓不用火，環保又安全」，要把觀念帶回家當個防災小幫手。

市長黃偉哲表示：「紙錢減量誠意不減，平安祭祖最對時！」鼓勵用鮮花祭拜或集中燒紙錢，環保又安心，並呼籲掃墓以不用火為原則：除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，欲知更多防火撇步，可至內政部消防署消防防災館網查詢。

消防局長李明峯也提醒，清明連假會加強巡邏墓園，任意燒雜草可能違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處新台幣3000元以下罰鍰；若造成空氣污染，得依空氣污染防制法第32條及第67條規定處1200元以上10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而危害公共安全，更有可能觸犯刑法放(失)火罪而面臨刑事責任；國人掃墓祭祖時務必留意，千萬別貪圖一時方便而觸法。