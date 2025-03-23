南消東門消防分隊　攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

▲清明節將屆，為有效降低墓地雜草火災發生次數，台南市消防局第七大隊東門分隊提醒「清明掃墓不用火」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將屆，期間因祭祀掃墓導致公墓雜草火警讓消防人員疲於奔命，其因是焚燒紙錢後餘燼未完全將其熄滅，及帶有餘燼之紙錢被風吹起落在周邊雜草而造成火警，為有效降低墓地雜草火災發生次數，台南市消防局第七大隊東門分隊提醒「清明掃墓不用火」。

東門分隊指出，包括除草「不」用火、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、菸蒂「不」亂丟、垃圾「要」帶走，建議可以鮮花代替紙錢，或透過線上祭祀表達對祖先的敬意，減少火災風險與環境污染。為了加強宣導清明防火觀念，東門分隊特別攜手網紅「疑雲重重~Elisa」，共同拍攝一支創意趣味KUSO短片，以輕鬆詼諧的方式提醒民眾清明掃墓「慎終追遠，慎防火災」。

第七大隊大隊長石家源表示，每年清明節期間，因燃燒紙錢其餘燼未熄滅所引起的雜草火災，均讓消防人員疲於奔命，並強調清明掃墓預防火災發生，需民眾配合落實「隨手撲滅火源」的習慣，才能有效降低火災發生率，確保祭祖環境的安全與整潔。

消防局長李明峯也表示，消防人員除了執行救災外，更積極推動防火災教育宣導，希望防火觀念深入人心，這次與網紅合作的創新宣導方式，透過網紅的影響力，經年輕人喜愛的影音內容傳遞防火知識，來吸引更多年輕族群關注祭祖防火議題，讓消防安全意識深入每個家庭。

市長黃偉哲則強調，市府近年來積極推動環保祭祀與防火宣導，並持續與消防單位合作加強巡查，清明節是家族團聚、緬懷祖先的時刻，但掃墓時更應注重環境與公共安全，民眾焚香燒紙應遵循安全規範，確保餘燼完全熄滅後離開，以降低公墓火警的發生。共同維護清明期間的平安與環境整潔。