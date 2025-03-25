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搶春假商機！三井Outlet推「激安買物祭」　坤達站台廣三眼鏡品牌

▲台中三井Outlet Mall。（圖／品牌提供）

▲台中三井Outlet Mall宣布上半年優惠最大檔「激安買物祭」將在3月28日起登場。（圖／品牌提供）

記者游瓊華／台中報導

搶清明春假商機，台中三井Outlet Mall宣布上半年優惠最大檔「激安買物祭」，將在3月28日到4月13日登場，全館商品最低2折起，消費者還有機會抽中最高2.5萬元旅遊金；此外，眼鏡品牌「眼鏡市場」台中廣三SOGO店也在日前開幕，品牌也邀請藝人坤達擔任一日店長與粉絲一同歡慶。

▲坤達擔任眼鏡品牌一日店長。（圖／記者游瓊華攝）

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▲藝人坤達到台中廣三SOGO百貨擔任眼鏡品牌一日店長。（圖／記者游瓊華攝）

眼鏡市場4月即將推出專為運動族群設計的FREE FiT HIKE系列眼鏡，配備橡膠鼻墊與鏡腳，邀請藝人坤達代言，並到台中廣三SOGO百貨擔任一日店長，坤達也透露過去就曾因為眼鏡容易滑落，在出外景玩水上活動時眼鏡意外噴飛，因此後來在挑選眼鏡上，除了講究外型與穿搭搭配，舒適服貼更是一大關鍵。

三井Outlet Mall台中港店宣布，反是3月28日到4月13日註冊APP新會員，即可參加1萬點會員點數抽獎；此外，APP會員於4月7日到13日指定店舖單筆消費滿2000元，還能獲贈限量100點會員點數。

此外，秀泰生活館台中文心店將在3月29日舉辦「第二屆小老闆市集」，4月5日推出湯姆熊「瘋狂小雞大亂鬥」機台競賽；台中站前店在4月4日推出「超人力霸王雅克見面會」，活動當日至S2館3樓Toy World購買超人力霸王系列商品，滿599元可獲得拍照券1張。

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