女用寵物監視器查看住家　「2愛犬一直進廚房」意外發現兒死亡

▲女因為寵物監視器發現命案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

蘇格蘭一名母親外出度假時，用寵物監視器想要查看寵物狀況，發現2寵物犬狀態十分異常，趕緊請住在附近的朋友前去查看，結果意外發現兒子倒在地上已經死亡的悲慘情況。

居住在愛丁堡的52歲女子泰勒(Maryann Taylor)，去年9月出國旅行時，透過寵物監視器意外發現兒子克雷格(Craig)死亡。她當時透過寵物監視器查看2隻寵物犬狀況，發現寵物犬一直頻繁進出廚房，感覺狀態很焦慮不安。

泰勒因為擔心，請住在附近的朋友前去家中查看，意外發現克雷格的屍體倒在廚房地板上，自從不幸事件發生後，對她的身心健康都產生了嚴重影響，身體患有殘疾與許多健康疾病，讓她不想繼續住在有著傷心回憶的家中，一直向愛丁堡議會要求希望能獲得新的居住環境。

克雷格的死因警方仍在調查中。泰勒表示，她每天早上經過兒子空蕩蕩的房間，感覺自己一個人被困在這裡，幾乎無法熬過每一天，「我告訴房屋管理員，我無法繼續住在這裡，可是沒有任何人幫助我，我一個人，有殘疾還有心臟病和關節炎」。目前愛丁堡市議會接獲投訴後，已獲知泰勒的痛苦，正在了解情況並且給予住房幫助。