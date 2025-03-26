和逸•台南西門館FUN玩幾米馬戲樂園　推兒童連假親子活動

▲和逸飯店•台南西門館，於4月6日舉辦「COZZI 歡樂馬戲團」親子活動，同時更攜手國際知名的「FOCASA馬戲團」，推出「住和逸 FUN玩幾米馬戲樂園」限時快閃住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢兒童連假，最受親子家庭喜愛的和逸飯店•台南西門館，以寓教於樂的創意體驗為核心，結合充滿驚喜的馬戲團氛圍，於4月6日舉辦「COZZI 歡樂馬戲團」親子活動，同時更攜手國際知名的「FOCASA馬戲團」，推出「住和逸 FUN玩幾米馬戲樂園」限時快閃住房專案。

和逸飯店•台南西門館指出，凡於4月5日或4月6日預訂入住，舒適客房最低只要3999元起，專案贈送兒童連假限定的「FOCASA幾米馬戲樂園入園券」及趣味馬戲道具紅鼻子小禮，要讓旅客到台南體驗由FOCASA馬戲團帶來的高水準演出，近距離感受馬戲藝術的魅力。訂房、活動報名請洽06-7026699。

和逸飯店•台南西門館近年積極推動親子活動，此次特別響應台南年度盛事FOCASA馬戲團登場，於4月6日舉辦「COZZI 歡樂馬戲團」，親子報名優惠價799元，當天飯店團隊將化身馬戲小丑，帶來生動有趣的故事劇場及互動闖關，其中包含「平衡小丑」DIY體驗，特別結合科學原理，讓小朋友透過實作增添趣味性。現在報名活動有機會獲得「幾米馬戲樂園入園券」，加碼免費暢玩佔地500坪的戶外遊樂設施「奇趣操場」，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池等，為親子家庭打造豐富的半日遊樂體驗活動，留下親子間美好回憶。即日起開放報名，額滿為止，報名請洽06-7026699。



「FOCASA幾米馬戲樂園」於3月28日至4月27日在台南水交社文化園區登場，帶來全台首座結合馬戲藝術與幾米繪本的精彩內容，活動園區距離飯店8分鐘車程即可抵達。兒童節連假4月3日至4月6日期間，更規劃8大主題專區，包括重現幾米繪本的場景、經典角色現場快閃，還有高空走繩、雜耍等馬戲挑戰體驗。即日起預訂「住和逸 — FUN玩幾米馬戲樂園」住房專案，贈送「FOCASA幾米馬戲樂園」入園券乙張及趣味馬戲道具紅鼻子小禮，雙人入住最低3999元起，入住旅客再享專屬禮遇，獲得定目劇《幾米男孩的100次勇敢》劇場票券折扣優惠。