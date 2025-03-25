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台南詐欺件數大幅下降　黃偉哲嘉勉攔阻破案有功人員

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員，攔阻詐騙款項逾新台幣9936萬餘元。

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

受獎績優金融機構、賣場業者有元大銀行開元分行、京城銀行營業部、彰化銀行西台南分行、中國信託銀行台南分行、中國信託銀行永康分行、中華郵政台南成功路郵局、中國信託銀行西台南分行、中國信託銀行中台南分行、南紡購物中心保全部。其中，南紡購物中心保全陳姓經理等人發現某民眾著急尋找ATM提款機，直覺該民眾疑似遭詐騙，立即通報員警到場，經共同關懷詢問後得知：該民眾網路上認識美國軍官並與其「網戀」，當時，假軍官以急需用錢，要其轉帳匯款10萬元，幸台南市警方與賣場業者公私協力共同攔阻，成功守護民眾財產安全。

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲接續表揚警察局近期偵破多件社會重大矚目案件有功人員，第四及第六分局分別偵破詐欺集團案，刑事警察大隊及玉井分局分別查獲販賣毒品案，並溯源至第六層販毒藥頭，少年警察隊偵破組織犯罪及毒品案，市長感謝同仁不畏艱難、全力以赴，有效打擊不法集團，守護市民財產與安全。

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市2月份詐欺受理件數816件，較上月1075件減少259件。高發詐欺案類前3名分別是，假投資占17.61%、解除分期付款（騙賣家）占11.11%、假網拍占10.17%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占57.50%、次依序為23歲以下占23.21%、50歲至64歲占13.81%、65歲以上占5.48%；被害人職業，則以學生族群占15.95%最多，次依序為服務工作人員占12.73%、專業技術人員及基層技術工及勞力工各占12.36%、 無業占9.27%。以行政區域比較，受理數以永康區138件最多，次依序為安南區86件、北區63件，提醒市民朋友要多加注意。

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長在會中讚許台南市員警與市府各局處的努力，2月份詐欺件數比起1月份大幅度下降24.1%，優於全國17.9%，證明「打詐台南隊」在打詐、阻詐及識詐等方面，收到良好的成果，強化反詐資訊的推播，也提升民眾的防詐意識，達到「減少接觸、減少誤信、減少損害」的目標。

▲台南市長黃偉哲25日下午召開3月份治安會報，公開表揚今年2月份金融及超商成功阻詐132件，有功177位人員。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局局長林國清提醒大家，詐騙集團犯罪手段日新月異，任何人都可能遭遇詐騙，而防範詐騙的第一步，即是保持警覺，遇有不明來源的訊息，務必多查證獲撥打165反詐騙專線、110報案電話尋求協助，以遠離被害。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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