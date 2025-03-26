蔡宗豪偕台南市人本交通協會　爭取小北棒球場周邊道路環境改善

▲台南市議員蔡宗豪偕同台南市人本交通協會，爭取小北棒球場周邊道路環境改善，期能提供更友善的行人通行環境，減少交通事故發生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學童與行人的安全，小北棒球場周邊共計7處路口完成行穿線增設工程，於3月16日正式完工，此次工程由台南市人本交通協會與國民黨台南市議員蔡宗豪、華德里宋藍美玉里長攜手推動，期能提供更友善的行人通行環境，減少交通事故發生。

蔡宗豪表示，小北棒球場為多間國中小指定練習場地，每日皆有大量孩童前往活動。許多家長與居民擔憂學童穿越馬路時的安全，尤其部分路口原先未設置行穿線，使駕駛無法清楚辨識行人通行區域，增加了事故風險。針對此問題，相關單位積極規劃，並於多方協調後順利完成行穿線增設工程。

蔡宗豪指出，此次行穿線增設涵蓋以下七個路口，文成二路與育德二路口、文成五路與中華北路二段194巷口、育德一街與育成路191巷口、文成三路與育德一街口、文成三路與文成二街212巷口、文成三路267巷口及育德二路421巷口。全方位的設置離不開台南市人本交通協會的專業建議與持續倡議，該協會長期關注行人安全，並推動多項道路改善計畫，希望透過更合理的交通設計，確保所有行人都能安全出行。

蔡宗豪認為，交通安全與市民生活息息相關，此次行穿線的設置不僅能提升學童與行人的安全，也能提醒駕駛減速慢行，提高行車警覺性。他強調，未來將持續推動更多行人友善措施，包括增設行人庇護島、改善人行道規劃等，讓台南市成為更安全、宜居的城市。