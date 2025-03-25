台南市消防局辦理志工訓練　提升防災教育推廣力

▲台南市政府消防局24日辦理2025年度志工隊首次聯繫會報及在職訓練，不僅針對防災知識進行強化，也透過實作課程提升志工緊急應變能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續深化防災教育並提升志工專業能力，台南市政府消防局24日辦理2025年度志工隊首次聯繫會報及在職訓練，本次訓練不僅針對防災知識進行強化，也透過實作課程提升志工緊急應變能力。

訓練現場氣氛熱烈，志工們積極參與課程，踴躍發問並與講師交流。許多志工表示，此次培訓內容充實，特別是在實作課程中，能夠真正動手操作，強化自身應變能力。志工期盼未來能有更多類似的訓練機會，讓自己在服務民眾時更加得心應手。

本次訓練的課程設計不僅涵蓋防火知識，更編排多元化課程，旨在提升志工身心健康與內涵。包括「肌力與活動度訓練」，強化志工體能素質；「防火宣導技巧」，提升志工防火宣導實戰經驗；「緊急救護操作」，著重於簡易包紮止血及CPR實作訓練；「導覽解說技巧」，讓志工能更生動傳遞消防史料與防災知識，同時能夠在實際服務時應對各種突發狀況。



市長黃偉哲表示，志願服務為一股正向能量，志工無私的付出與分享，帶動社會祥和，透過志工訓練，不僅能提升市民防災意識，也能讓志工們在服務過程中具備更強的應變能力，共同打造「安全大台南」。

消防局長李明峯表示，「防範勝於救災，準備多一分，風險少一分」，防災教育館與消防史料館的核心理念在於「寓教於樂、實作體驗」，透過定期訓練提升志工專業度，讓更多市民能深入了解防火防災的重要性。志工透過此次訓練，不僅提升專業技能，也加強了團隊合作精神，未來將持續辦理培訓課程，進一步強化志工專業能力，讓防災教育推廣更為深遠。