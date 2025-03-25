花蓮4千失智患！團體家屋設計家庭化　提供24小時貼心照護

▲▼失智症團體家屋的設計以家庭化為核心，營造溫馨、親切的小規模生活環境。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣的老年人口比例高達20.47%，高於全國19.03%的平均值，且根據花縣衛生局的估算，縣內約有4千名失智症患者。為因應日益增加的照護需求，花蓮縣積極推動一系列失智症照顧服務，特別是針對中度以上失智症患者設立的「失智症團體家屋」服務，期望以全新的方式減輕家庭照顧者的壓力，並提供長者更具家庭感的生活環境。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮縣自105年起由社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會所附設的花蓮縣私立美崙社區式服務類長期照顧服務機構失智症團體家屋，至今已提供18位失智症長者的服務。門諾醫院也將在今年於吉安鄉設置本縣第2處失智症團體家屋，預計將能為更多需要照顧的失智症長者提供服務，進一步提升縣內的失智症照顧量能。

失智症團體家屋的設計以家庭化為核心，空間規劃有共用的客廳、餐廳、廚房和廁所，以及長者專屬的個人臥室與衛浴設施，營造溫馨、親切的小規模生活環境。不僅讓失智症長者能夠享有獨立的私人空間，同時也能夠在小家庭的氛圍中，感受到關愛與支持。照顧服務員根據每位長者的自理能力，提供量身定制的生活協助，包括餐飲、進食、如廁等日常照顧，幫助長者在家屋內維持正常的生活作息，猶如在自己家中一般自在。



朱家祥指出，花蓮縣已設置花蓮慈濟醫院、門諾醫院、門諾醫院壽豐分院、台北榮民總醫院玉里分院共4處失智症共照中心，並在各鄉鎮設置37處失智社區照顧據點，讓極輕度及輕度失智症患者能夠有更多機會走出家門、參與社區活動，期望失智症長輩在熟悉的社區中得到妥善的照顧。針對合併精神行為症狀（BPSD）的失智症患者，則設有1處門諾醫院壽豐分院專門的權責型社區照顧據點。





對於失智症患者的家庭而言，照顧過程往往充滿挑戰與壓力。為了更好地支持這些家庭，花蓮縣在北中南區設立家庭照顧者支持服務據點，社團法人台灣家庭照顧多元支持服務協會、社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、社團法人花蓮基督教女青年會、財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會、花蓮縣私立恒好居家式服務類長期照顧服務機構、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會等7間，為照顧者提供專業的支持與諮詢服務，幫助照顧者克服照護過程中的困難。



如果您或您的家人正面臨失智症照顧的困難或疑問，歡迎撥打長照專線1966，了解更多相關資源與服務。

花蓮縣長期照顧中心的官方網站（https://long-term.hlshb.gov.tw/dementia）。

