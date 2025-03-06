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花東重大外傷照護「存活率全台最低」　花蓮慈院為病人爭取更多生機

▲花蓮慈院舉行健保署提升東區重大外傷照護品質計畫成果分享。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院舉行健保署提升東區重大外傷照護品質計畫成果分享。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

車禍病人重傷送入醫院，已全身失血失去呼吸心跳，外傷中心醫師緊急開胸，將手直接按摩胸腔內的心臟，生理監視器上的直線在千鈞一髮間有了波動，心臟重新跳了起來！這麼驚險搶救生命的場景，不只在日韓醫療劇中出現，在花蓮慈濟醫院也曾發生。

健保署「提升東區重大外傷照護品質計畫」已執行三年，存活率從計畫執行前的48%，至今已超過54%。花蓮慈院希望有更多東區醫療院所投入訓練，將整體存活率目標提升到60%，為重大外傷病人爭取更多生機。
 
根據統計，台灣的外傷死亡率，台東和花蓮連年分列第一、二名，健保署為補足外傷給付的不足，從2022年開始，在外傷高風險的花東地區，以醫院總額風險調整移撥款試辦「提升東區重大外傷照護品質計畫」，由花蓮慈濟醫院擔任總責醫院，共有17家醫療院所參加，其中10家醫院已連續實際執行三年。
 
日前的成果分享，結合線上和實體會議，由台東基督教醫院、門諾醫院以及花蓮慈濟醫院發表近一年的外傷處置與分析。花蓮慈院外傷中心主任王健興指出，目前執行計畫的的醫院在病人送入急診掛號檢傷後，有九成以上都能適時於30分鐘內即啟動外傷小組，且啟動之後外傷醫師幾乎都能在10分鐘內趕到急診進行急救。

▲花蓮慈院舉行健保署提升東區重大外傷照護品質計畫成果分享。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

外傷處置最重要的是與時間賽跑，為病人爭取生機。圖為2021年太魯閣號事件，王健興主任（右二）於急診協助救助病人。

 
外傷病人最重要的就是及時止血、輸血和修補，健興醫師指出，美國對外傷醫學的處置非常積極，就算病人到院前已經停止呼吸心跳，只要到院時身體仍是溫熱，醫師就會馬上進行開胸手術，通常這樣救回病人生命的機率仍能達到10%，花蓮慈院外傷中心團隊也曾成功的幫到院前心跳停止的重傷病人恢復心跳。
 
雖然在臺灣的外傷多是車禍鈍傷，受傷面積較大且複雜，但若能及時進行開胸手術，開胸後直接夾住主動脈並修復心臟的破洞並止住心包膜的出血，某些創傷病人就能因此得救。王健興醫師指出，相對於開胸稍微簡單的就是REBOA的術式，可以直接用導管塞住主動脈止血，為病人多爭取更多時間。這兩種術式都可以申請獎勵也希望於東區各院都能在急診或開刀房推廣與執行。
 
花蓮慈院已經連續五年都自費請美國外傷醫學會(ASSET)的專家到花蓮提供繼續教育與手術訓練，加上擁有非常完善的模擬醫學中心可以進行模擬手術，在2025年已經規劃於四月和六月舉辦外傷模擬手術繼續教育，也希望各院所外傷醫師都能參加相關訓練，為東部外傷病人爭取更多存活的機會。

▲花蓮慈院舉行健保署提升東區重大外傷照護品質計畫成果分享。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院外傷中心主任王健興（中）於開刀房為外傷病人執行手術。

 花蓮慈院副院長陳培榕表示，急重症醫療在全國都面臨很大的難題，加上重大外傷的健保給付較低，處境更困難，但這三年計畫推動下，花蓮慈院非常的重視且妥善的運用，讓重大外傷的存活率節節上升，進步有目共睹。
 
花蓮縣衛生局醫政科長周傳慧則特別感謝花蓮慈院對重大外傷的投入，在醫療資源非常辛苦的狀況下，仍是與花東各家醫院織一起守護生命的網絡，作為花蓮急重症最後的守護者。
 
健保局東區業務組黃兆杰組長表示，花東地區南北非常狹長，將近300公里，幾乎等於台北的台大醫院到台南的成大醫院的距離，種種急救的外傷處置非常重要卻又艱辛，希望風險款能讓東區守護生命的醫院可以獲得挹注，健保署會更加重視，也會持續與所有醫護一起努力，讓更多病人可以受益。
 
花蓮慈院作為東區主責醫院，王健興醫師仍希望積極推動在職訓練以縮短搶救時間，希望這個年度包含頭部外傷的存活率可以提高到60%以上，胸腹部外傷則可以提高到80%，將盡全力救活病人，為外傷病人爭取生存機會永不放棄而繼續努力。

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