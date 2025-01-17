安心迎接新生命！花蓮7大婦幼照護好孕禮　準爸媽受全方位照護

▲▼花蓮縣關心婦女及嬰幼兒的健康，擴大婦幼照護補助計畫。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣關心婦女及嬰幼兒的健康，擴大婦幼照護補助計畫，推出升級版婦幼照護好孕禮：「高風險孕產婦兒追蹤關懷」、「唐氏症篩檢」、「成人三合一疫苗」、「新生兒先天代謝異常疾病篩檢」、「母乳哺育諮詢」、「婦嬰營養券」、「子癲前症篩檢」等，補助孕產婦產檢自費篩檢及嬰幼兒優質照護方案，減輕家庭的經濟壓力，涵蓋更多實質幫助與貼心服務，讓花蓮鄉親都能安心迎接新生命的到來。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，自今年1日1日起為準爸媽提供全方位的照護婦幼健康，花蓮縣政府由原本10次產檢可領取500元婦幼照護營養券，配合衛生福利部國民健康署14次產前檢查，可領取14次500元婦幼照護營養券，共計7,000元。補充孕期所需的營養，保障孕婦及胎兒健康；另為提升孕期重大疾病的預防率，新增子癲前症篩檢補助，每名孕婦每胎可獲最高2,000元的檢查補助，幫助孕婦早期檢測與管理相關風險，降低產後併發症的發生率。





朱家祥指出，子癲前症是一種懷孕期間的高血壓疾病，屬於妊娠高血壓的一種，是可能威脅孕婦及胎兒生命安全的產科合併症，多發生在懷孕20週之後。

根據衛生福利部統計，子癲前症在台灣的發生率約為2~5％，是目前造成孕產婦死亡的三大原因之一。首次懷孕之孕婦、懷有多胞胎、吸菸婦女、肥胖，或有相關家族史（如孕婦母親、姊妹懷孕時曾經有子癇前症）、罹患慢性病（如高血壓、腎臟病、糖尿病或紅斑性狼瘡等自體免疫性疾病）、小於18歲或大於35歲的孕婦，都屬於子癲前症高風險群。子癇前症可能導致胎兒生長遲緩、胎盤早期剝離，甚至死胎。所以透過子癲前症篩檢補助，篩檢出可能出現早發性子癲前症的高風險孕婦，即時治療，保障每一位孕媽與寶寶的健康。

▲升級版婦幼照護好孕禮，推出7項優質照護方案，讓花蓮鄉親安心迎接新生命的到來。



朱家祥呼籲孕產婦善用花蓮縣政府提供孕產婦補助篩檢之服務，及早掌握寶貝健康狀況。

目前參與婦幼照護好孕禮方案之醫療院所，包含花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、臺北榮民總醫院玉里分院、玉里慈濟醫院、邱明秀助產所、江昌雲婦產科診所、惠生婦產科診所、李學智婦產科診所、愛婦產科診所、黃港生婦產科診所、華人泌乳協會、花蓮縣助產師助產士公會及13鄉鎮市衛生所，歡迎有需求之民眾前往洽詢。