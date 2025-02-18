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你善解人意嗎？趣味心理測驗一眼看出你的貼心指數

▲▼心理測驗,個性,善解人意,貼心,人際關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲透過直覺選擇圖形的有趣心測，看看你是善解人意的貼心人，還是自由奔放的靈魂。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

善於察言觀色的人，能迅速捕捉他人的需求並提供協助，因此常獲得感謝。那麼，你覺得自己善解人意嗎？不妨透過日本網站《TRILL》的心理測驗來了解自己。

Q：請憑直覺回答以下圖形讓你聯想到什麼？

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▲▼心理測驗,個性,善解人意,貼心,人際關係。（圖／翻攝自心測官網）

1、原始人的服裝
2、中長髮
3、掃帚的刷毛
4、草裙舞的服飾

選好往下看解答！

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選擇「原始人的服裝」的人：善解人意、喜歡付出

如果認為圖形像原始人的服裝，你可能是個善解人意的人。你喜歡為他人付出，並樂於見到他人因你的幫助而感到高興。這類型的人擅長體察他人的需求，並自然地給予回應。你對周圍的人充滿關懷，無法對需要幫助的人置之不理。然而，你可能經常優先考慮他人，甚至犧牲自己的感受，有時可能因此感到精力枯竭。學會重視自己的情感和需求，並在必要時勇敢地說「不」，這樣才能更持久地支持他人。

選擇「中長髮」的人：善解人意、懂得相處距離

如果認為圖形像中長髮，你可能是個稍微善解人意的人。你能觀察他人，並掌握他們的需求。這類型的人擅長拿捏與他人的距離感。當對方需要時，你會伸出援手，但不會主動過問。你知道有些人不喜歡被過度關心，因為這會讓他們感到壓力。因此，你會根據對方的情況調整距離，這種適度的距離感讓彼此都感到舒適。

選擇「掃帚的刷毛」的人：更關注在自己的事情上

如果認為圖形像掃帚的刷毛，你可能不算是善解人意。你可能經常忽略周圍的細微變化，這類型的人有時會顯得心不在焉，忙於自己的事情，沉浸在思緒中，因而忽略了對他人的關懷。建議你多留意周圍的人和環境，這樣可能會逐漸察覺他人的細微需求。從理解他人的情感開始，逐步提升自己的敏銳度。

選擇「草裙舞的服飾」的人：沉浸在自己的世界中

如果認為圖形像草裙舞的服飾，你可能不太善解人意；相反地，你或許更常需要他人的幫助。這類型的人性格自由奔放，喜歡不受拘束的生活方式。當你沉浸在自己的世界時，可能難以察覺他人的存在和需求，因此有時會被誤解為不夠體貼。建議你多重視與周圍人的溝通，這有助於讓更多人理解你的才能。在追求自由的同時，試著體察他人的情感，這將有助於你在人際關係中取得平衡。

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關鍵字：

心理測驗個性善解人意貼心人際關係

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