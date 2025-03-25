停車場須設置1%以上充電車位　9月起未達標恐遭停業

▲公路局補助建置4865槍公共充電樁。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

電動車大增65%，今年9月起公共停車場充電停車位需達2%以上，民營則需建置1%以上，否則不得換發停車場登記證，將面臨停業。交通部表示，截至今年2月全台有1萬0838槍公共充電樁，其中公路局補助4865槍，目前已啟用1075槍，還有3790槍預計今年底完成建置。

根據統計，今年2月底電動小客車登記數為9萬9980輛，較113年2月底增加3萬9493輛，增幅達65%，顯示近年國內電動汽車數量快速成長，另電動車佔所有汽車比例約1.3%。

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為加速我國公共充電樁布建，交通部透過 「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」編列9.8億元，於112年至113年補助地方政府、交通部所屬機關及觀光景點公共停車場設置公共充電樁。

▲交通部路政及道安司代理副司長魏瑜。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司代理副司長魏瑜表示，公路局總計核定補助設置公共充電樁4865槍及充電樁資訊管理模組平台3套，其中截至114年2月底，已啟用1075槍，其餘將於今年底前完成公共充電樁建置，提供大眾使用。

魏瑜進一步說明，目前六都已建置充電樁部分，台北已建置慢槍727槍，新北市建置5槍、桃園市2槍、台中169槍、台南315槍、高雄250槍；今年底前核定補助的，北市預計再建置1198槍、新北市5槍、桃園市391槍、台中市527槍、台南市483槍、高雄市398槍。

▲全台公共充電樁已破萬。（圖／交通部提供）

交通部表示，截至114年2月底，我國公共充電樁數量共1萬838槍，包含慢充7735槍、快充3103槍，以同期電動小客車登記數99,980輛計算，整體公共充電樁數量之車樁比為9.2:1，符合歐盟建議整體公共充電樁之車樁比達10:1； 其中快充之車樁比為32.2:1，代表每32.2輛電動車就有一個快充設備，高於歐盟建議快充車樁比達80:1。

此外，交通部路政及道安司科長朱大慶科長指出，根據「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，公有路外公共停車場，需依轄區內公有路外停車場之小型車停車位總數，設置2%以上充電樁停車位。

民營路外公共停車場，各停車場應設置1%以上充電樁停車位，該管理辦法112年9月發布，並給予2年緩衝期，今年9月起，停車場充電樁停車位未達規定，將不能換發停車場登記證，等於面臨停業。