三星掌門人李在鎔訪小米同框雷軍　馬不停蹄再赴比亞迪談合作

▲三星會長李在鎔（圖左）與小米創辦人雷軍（圖右）合影。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸23日舉行中國高層發展論壇2025年年會，包括蘋果執行長庫克等多家跨國企業與科技公司高層齊聚北京參會，其中，三星掌門人、集團會長李在鎔趁著這次出訪大陸的機會，先前往北京的小米總部，與雷軍及林斌等高層會面並參觀小米汽車工廠。此外，李在鎔也乘坐直升機直接飛抵位於深圳的比亞迪總部，與王傳福等高層會談，探討合作可能。

▲李在鎔乘坐直升機直奔深圳比亞迪總部。（圖／翻攝微博）

《上觀新聞》報導，近日，三星電子會長李在鎔與小米CEO雷軍同框的照片被曝光，在中國發展高層論壇2025年年會開幕前，李在鎔到訪小米在北京的汽車工廠，小米是三星的重要客戶，雙方在智能手機、半導體領域保持緊密合作。

據了解，李在鎔曾被指控在2015年三星子公司80億美元合併案中，涉及會計詐欺和操縱股價，案件在今（2025）年二審判決無罪，這也是他在無罪判決後首次離韓出訪，包括小米汽車和比亞迪，皆為三星在大陸拓展汽車電子業務的重要合作對象。

三星2024年在半導體業務上遭遇重大挑戰，第三季該部門的利潤較前一季下滑約40%，代工業務也處於和台積電競爭中的不利地位。李在鎔在本次海外訪問前曾表示，三星正面臨生死存亡的問題，需要從高層進行深刻反思，「即使需要犧牲短期利潤，公司也必須優先投資未來。」

由此可見，李在鎔或將三星的未來發展方向，鎖定在大陸市場上，而小米汽車的崛起和比亞迪新能源車的「穩定輸出」，正是李在鎔要擴大三星業務的最佳選擇。三星在大陸除力推AI家電，還想變身成為AI挖金潮中的「賣鏟者」，向大陸企業介紹更多半導體等核心零組件。