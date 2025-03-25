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日系4車廠請願「重機上國道」　高公局提2條件：可研議開放

▲快訊／日系4車廠共同發聲「開放重機上國道」！王世堅＆林世宗力挺。（圖／翻攝自Kawasaki台崎重車粉絲團）

▲日系4車廠共同聲明籲台灣開放重機上國道，民代王世堅、林世宗力挺。（圖／翻攝自Kawasaki台崎重車粉絲團）

記者李姿慧／台北報導

日系4大車廠Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉共同發表聲明，呼籲台灣政府盡速開放重機上國道。高公局表示，過往因民意民調6成反對，以及地方政府對開放有安全疑慮，因此未達開放條件，後續社會大眾達成共識後且有足夠安全有效風險管理，將會研議開放相關事宜。

大型重機團體為爭取上國道，曾數度上街頭，高公局過去曾做過11次民調，皆超過6成民眾反對大型重機上國道。為瞭解社會大眾對開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路意向，高公局今年3月也再度啟動第12次民意調查，預計下半年公布。另外，高公局自去年11月起也啟動對大型重機行駛行為檢核，檢核預計到今年11月止，結果年底出爐，將作為是否開放評估依據。

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不過日系4大車廠Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉昨（24）共同發表聲明，呼籲政府落實三讀法案，盡速開放重機上國道，立法委員王世堅、台北市議員林世宗也現身力挺。

對此，高公局說明，依100年11月23日「道路交通管理處罰條例」第92條修正規定，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定之路段及時段行駛高速公路，係授權由交通部評估是否開放。另外，立法院附帶決議請交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃開放大型重機行駛高速公路。

高公局指出，依據修正條文授權規定，交通部邀集相關地方政府及內政部警政署等機關進行討論及評估，地方政府及社會持保留意見，爰交通部於101年7月10日公告「550c.c.以上大型重型機車目前尚無得行駛高速公路之路段及時段」。

針對車廠和重機團體疾呼開放國道路權，高公局表示，因高速公路「路權」屬於公共政策議題，開放大型重機行駛高速公路除須考量整體用路人利益，車輛進出高速公路前後均須經過地方道路，且高速公路之交通管理及事故處理等事宜，與地方之交通、消防救護等息息相關，爰開放大型重機行駛高速公路之政策須參酌社會各界意見進行評估，才具備正當性及可執行性。

高公局指出，高公局已多次就橫向國道及國3南部路段開放大型重機案徵詢相關地方政府，結果均未獲支持或不建議開放。因地方政府仍存有安全及風險等疑慮，爰交通部高公局持續辦理民意調查，綜整過去民調及最近一次結果，顯示仍有6成以上等多數民眾不贊成大型重機行駛高速公路，現階段尚未達開放大型重機行駛高速公路之條件。

高公局強調，如後續社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，多數民意及地方政府均支持開放大型重機行駛高速公路。即社會大眾已對政策達成共識，且高速公路開放大型重機行駛具備足夠的安全性且有效的風險管理，達到立法院附帶決議之開放條件時，高公局將依程序報交通部研議開放大型重機行駛高速公路相關事宜。

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