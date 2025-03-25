神鬼上尉盜大印詐租金害慘13朵梅花　逃亡菲律賓落網1年今遣返

▲陸軍第六軍團涉貪逃亡被通緝的上尉軍官李振育（紅衣白褲），在菲律賓落網收容1年多，今（25日）被遣返回台。（圖／調查局提供）

記者黃哲民／台北報導

陸軍第六軍團前上尉工程官李振育被控2018年於任內，涉以不實文件詐騙欲承租軍方土地的停車場業者388萬餘元，李男案發後逃亡菲律賓藏匿被通緝，去年（2024年）2月經台菲合作逮人，因菲國執法機關比對身分耗時，李男被收容在當地外國人收容中心1年多，菲國日前終於同意遣返，雙方執法人員今（25日）下午1點多將共同押解李男搭機抵台，送往桃園地檢署歸案。

李振育於2018年、2019年間，擔任六軍團政戰部眷服組上尉工程官，當時六軍團在新北市幾處國防部政戰局管有眷地，張貼招租公告以活化土地使用，李男擔任對外聯絡窗口，與洽詢的停車場業者面談後，涉盗蓋六軍團關防大印偽造租約，騙取廠商預繳租金、保證金共388萬餘元。

承租業者事後被國防部政治作戰局、國防部軍備局指控侵占國有地、要求返還與賠償，事件才爆發開來，業者敗訴須拆除停車場設施歸還土地與賠償，怒告六軍團與李男連帶求償，民事二審去年（2024年）判決六軍團和李男須連帶賠償508萬餘元，已上訴最高法院審理中。

▲盗蓋軍團大印詐騙廠商租金的「神鬼上尉」李振育，逃亡菲律賓去年（2024年）落網畫面。（資料照／調查局提供）

李男於事發後，在2020年1月向業者認錯，但桃園檢調偵辦他所涉貪污罪嫌前，李男同年3月8日搭機逃亡出境、藏匿於菲律賓，害慘長官、同僚被連坐處分，共3名上校、2名中校、1名上尉與1名雇員被記申誡或記過，受累軍階達13朵梅花（校級軍官）。

桃園地檢署2020年11月17日對李男發布通緝，調查局透過駐菲法務秘書聯繫菲律賓移民局，積極跨境合作執法，去年2月15日在菲國宿霧市抓到李男，收容於當地外國人收容所。

當時因菲國警方還須確認李男在菲國有無涉犯其他案件、不同意遣返，後又因菲國執法機關誤認李男是另1名「同名」嫌犯、拒絕移交，調查局駐菲法秘與移民署駐菲移民秘書持續溝通協調，終於解決相關法律爭議。

菲國日前同意移交李男遣返，並由調查局、移民署與菲國移民局派人共同押解，今上午在菲國登機，將於下午1點多返抵桃園機場，交給調查局桃園市調查處就地逮捕、解送桃檢歸案。