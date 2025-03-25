真心不騙！得標可獲贈紫南宮錢母　卦山法拍市集4／1登場

▲卦山法拍市集將於4月1日於竹山紫南宮登場。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署「卦山法拍市集」4月1日將在南投縣竹山紫南宮登場，拍賣物品有10台汽車、生技公司股票，以及入選評比南投100碗店家所使用的商標權；紫南宮主委莊秋安為共襄盛舉，將加碼致贈蛇年錢母給動產拍定人，鼓勵民眾踴躍投標。

彰化分署表示，意者可於當天上午9點半到現場登記領取號碼牌，上午10點開始喊價競標，價高者有機會得標；民生物品變賣市集同步舉辦，品項有送禮自用兩相宜的南投茶葉禮盒，運動好物瑜珈墊、護膝、護腕等，還有學生用品如文具小物、水壺袋、肩背包，家庭用品如實用餐碟、手工香皂、毛巾、洗碗布，另有可陶冶藝術氣息的木、石製品，皆依現場定價出售，適合全家大小一起來參觀選購。

▲彰化分署將在紫南宮拍賣10部車、南投100碗店家商標權及生技公司股票，價高者得標。（圖／法務部行政執行署彰化分署提供，下同）

另分署臉書粉絲專頁推出的「卦山法拍市集人氣抽獎活動」已自3月17日開跑，網友在3月31日前對標註「114年4月1日卦山法拍市集人氣抽獎活動」的相關訊息或影片按讚，就可參加抽獎，也有機會獲得紫南宮蛇年錢母。

▲彰化分署4月1日在紫南宮的變賣市集品項繁多，依現場價格出售。

4月1日「卦山法拍市集」地點在竹山紫南宮旁的社寮社區活動中心，彰化分署笑稱絕非愚人節活動，歡迎南投在地鄉親或當天前往紫南宮祈福的民眾一起體驗法拍市集，本次活動各項拍賣公告、變賣物品照片、圖鑑及宣傳影片可上分署官網或臉書瀏覽。