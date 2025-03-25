LIVE／亞亞不打算離境！　今赴內政部開記者會控移民署濫權

記者陳家祥／台北報導

「亞亞在台灣」劉姓陸配因發表涉武統言論，遭限期離境，今（25日）為自行離境最後期限。劉女24日向媒體強調沒有打算離開，今也將與民間團體「Tifa台灣國際家庭互助協會」一同赴內政部，要求撤銷行政處分。稍晚的記者會現場，《ETtoday東森新媒體》也將全程直播。

▲陸配網紅「亞亞」許多影片都是在主張統一。（圖／翻攝抖音）



移民署指出，劉女已被依法廢止在台依親居留許可，須遵守限期離境命令，屆時不離境，將依法執行強制出境。依「大陸地區人民及香港澳門居民強制出境處理辦法」規定，移民署將派員戒護當事人至機場或港口並監視出境，也可能因等候合適班機等程序先被收容。

Tifa台灣國際家庭互助協會指出，3月12日，內政部移民署以大陸配偶劉振亞在大陸抖音平台提及武統，有危害國家安全或社會安定之虞，遭內政部撤銷依親許可，並強制10日內出境。劉振亞將與協會共同召開記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分。避免骨肉分離，對三名子女造成難以回復的重大傷害。

Tifa台灣國際家庭互助協會表示，劉振亞對自己針對兩岸情勢的分析，遭移民署曲解為鼓吹武統，感到冤枉。同時，移民署在社會輿論的壓力下，採取過當的處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復的傷害，感到悲傷。協會認為，在亞亞案上，移民署單憑影片便推論有危害國家安全的結論，立即撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，並在缺乏明確的判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分。

Tifa台灣國際家庭互助協會說，此舉已經明確是濫權的違法行為，要求內政部即刻撤銷違法的行政處分，讓劉振亞與台灣家人繼續在台灣共同生活。

