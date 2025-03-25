陸配「亞亞」衝內政部陳情！八炯到場開嗆畫面曝　警及時介入隔開

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞，因在台灣發表武統言論，遭移民署處分25日要離境，對此，劉振亞25日與台灣家庭互助協會，一起到內政部門口開記者會陳情抗議， 反共網紅八炯也到場，認為「亞亞」就是想要被拍到移民署把她架離出境，讓央視、抖音上面宣傳台灣沒有民主自由。

▲「亞亞」今衝內政部陳情，反共網紅八炯也到場。（圖／記者黃彥傑攝）

台灣國際家庭互助協會表示，今與劉振亞及其家人到內政部共同召開記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分避免骨肉分離，對子女造成難以回復的重大傷害。

▲台灣國際家庭互助協會請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題。（圖／記者黃彥傑攝）

八炯、閩南狼等人到場，八炯認為「亞亞」就是想要被拍到移民署把她架離出境，這個畫面一拍到，央視、抖音上面就開始宣傳台灣沒有民主自由、台灣迫害言論自由、台灣沒有人權，這就是他們想要的目的，「亞亞」想要帶投名狀回去，「所以當然我們就完成她這個心願，但是我們就要舉很多什麼8964、什麼習近平的頭、秦剛去哪裡這些東西，讓她沒有素材可以去用，讓她的這個目的無法達成」。

▲八囧要去衝亞亞開記者會場地，警方阻止。（圖／記者黃彥傑攝）

警方對此也不敢大意，轄區北市中正第一分局也動員40名警力到場協助，進行交通疏導以及安全維護等勤務作為，並將雙方人馬隔開。八囧隨後試圖衝進亞亞開記者會場地，不過遭警方阻止。