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性別平等教育週開跑　台南市教育局邀請家長與學生共讀

▲「防治數位性別暴力—性平主題書閱讀闖關活動」記者會，教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長與市府性平會代表、家長團體、學校師生共同出席，向社會大眾宣示防治數位性別暴力的決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「防治數位性別暴力—性平主題書閱讀闖關活動」記者會，教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長與市府性平會代表、家長團體、學校師生共同出席，向社會大眾宣示防治數位性別暴力的決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育局於24日舉辦「防治數位性別暴力—性平主題書閱讀闖關活動」記者會，教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長與市府性平會代表、家長團體、學校師生共同出席，宣示防治數位性別暴力的決心，並邀請各校與家長共同參與，透過閱讀強化孩子性別意識與數位識讀能力。

黃偉哲市長表示，校園性別事件零容忍是台南市既定政策，網路詐騙及性剝削兒少手法層出不窮，為防堵有心人士不法使用科技來威脅無辜學生，市府積極宣導防治數位性別暴力，提醒學生對於傳送不實性私密影像與詐取金錢的行為要謹慎留意，也期待家長主動陪伴孩子，關心網路交友及使用情形，齊心守護學童遠離危險。

教育局長鄭新輝指出，教育局規劃「性平圖書閱讀闖關活動」，鼓勵學生透過閱讀指定的性別平等相關書籍，強化數位時代對身體自主權與個人隱私保護的知能。本次活動也邀請家長一同參與，希望透過親子共讀，讓家長更了解如何協助孩子應對網路世界的各種挑戰，由預防不當影像散布到辨識數位詐騙，共同守護學生的網路安全。

▲「防治數位性別暴力—性平主題書閱讀闖關活動」記者會，教育局長鄭新輝代表黃偉哲市長與市府性平會代表、家長團體、學校師生共同出席，向社會大眾宣示防治數位性別暴力的決心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，感謝異人館國際餐飲股份有限公司熱心贊助，提供多項獎品，協助市府鼓勵學生積極參與閱讀活動。學生可在指定時間內完成閱讀指定的性別平等書籍，並至表單（https://forms.gle/Ukz3N9Jn7rGoZr1F7）填寫閱讀心得後，至學校指派單位領取闖關活動集點卡及核發點數（貼紙），學生累積點數達6點，即可獲得「異人館館內用餐點95折優惠券」，而閱讀點數達12點（含）以上者，還可參加抽獎，獎品包含商品禮券（200至500元）、異人館什錦火鍋兌換券及點心小品兌換券等，共計180份獎項，讓學習更添樂趣。

活動相關訊息已公告於「教育局公開資訊網-科室專欄-學輔校安科」(https://www.tn.edu.tw)及「教育花路米-台南市政府教育局」臉書粉絲專頁，希望全市師生及家長共同關注數位時代的性別平等議題，透過閱讀與實作，讓每位學生都能學會保護自己、尊重他人，遠離數位性別暴力，共同營造更安全的學習環境。

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