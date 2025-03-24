台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死　奪命影片曝光

記者林東良／台南報導

台南市仁德區大同路三段24日上午10時許發生1起小客車與貨車車禍事故，造成貨車55歲蕭姓駕駛人當場失去生命跡象，經送醫搶救仍傷重不治。根據監視器影像，小客車自後猛烈追撞前方行駛的貨車，造成貨車失控翻車，駕駛不幸死亡。

▲從監視器發現係小客車自後猛烈追撞前方行駛的貨車，造成貨車失控翻車，駕駛不幸死亡。（圖／民眾提供，下同）

從民眾所提供的監視器可見，案發時貨車正常行駛，後方1部自小客車快速追撞，造成貨車失控翻滾，最後卡在肇事轎車上，貨車蕭姓駕駛被消防人員搶脫困時，已失去生命跡象，經救護車送台南市立醫院全力搶救，仍因傷重不治死亡。肇事小客車上23歲鄭姓男子、52歲陳姓男子2人受傷，意識清醒送醫救治。目前全案由市警歸仁分局報請檢察官調查偵辦中。

貨車駕駛公司的老闆兒子表示，死者出門送貨遭遇後車追撞，駕駛在公司服務10幾年，做人很好，得知消息公司員工都很難過。

歸仁分局指出，3月24日上午10時13分許，在歸仁分局轄台南市仁德區大同路3段南向北車道發生自小貨車遭後方汽車追撞之交通事故。自小貨車駕駛人送醫後不治死亡，另後方汽車駕駛人酒測值為0，詳細肇事原因本分局調查釐清中。

歸仁分局在此呼籲，變換車道應提早使用方向燈並注意後方有無來車，駕駛亦應全程保持專注，勿分心駕駛，以免發生交通事故。

