　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

▲台南市消防局提醒，台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局提醒，台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

總統府預定3月27日上午10時至下午2時辦理「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，地點位於南區南寧高中、安平商港及安平區育平郵局對面廣場，配合演習情境，於27日上午10時至10時30分，針對南寧高中及安平商港周邊地區半徑約1公里發布演練告警訊息。

▲台南市消防局提醒，台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

包含有中英文各1則，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌，這只是配合演習進行發布演練，目前沒有發生災害或異常狀況。（且因災防告警訊息特性，南區建南、南都、喜北、喜東、喜南、省躬、興農、永寧、松安、同安、佛壇、文華、文南、金華、國宅、廣州、再興、新興、田寮、府南、明亮、光明、彰南、郡南、明興、鹽埕、開南、南華、鯤鯓等里，安平區建平、怡平、華平、平通、億載、育平、國平、文平、漁光等里，仁德區成功、大甲里皆可能接獲訊息）

災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地臺涵蓋範圍內之所有行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用於即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失，目前臺灣多數智慧型手機皆可接收CBS訊息，另有接收到CBS告警訊息之民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道。

▲台南市消防局提醒，台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次測試預計發送訊息內容如下： [演練][疏散避難警報] 2025全社會防衛韌性委員會實地演練，疏散避難警報發送演練，台南市災害應變中心06-2975119#9。[Drill] [Evacuation] 2025 WOSDR Committee On-Site Exercise.Drill of Evacuation Alert,Tainan City Government,EOC 06-2975119 Ext 9.

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兩地相距50m！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍
放棄鈦金屬材質？iPhone17 Pro「10項新設計」一次
直擊／蕭敬騰「信義區緊牽Summer」　霸氣喊：她是我老婆
快訊／承德路死亡車禍　騎士遭輾倒血泊慘死
醫院春酒！勸女醫護穿少點「主任比較開心」挨轟　主辦人：哩洗勒
她被ChatGPT判斷「罹患血癌」不願相信！　醫院一檢查：是
金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！　主辦：他會來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

生死兩無憾！花蓮4家醫院提供5大安寧服務　守護生命最後尊嚴

台西40年老舊護岸難敵海潮侵蝕　被沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

買塔位也可到超商繳款！苗栗苑裡鎮公所推多元支付　便民免臨櫃

汰舊換新優惠！雲林淘汰二行程機車最高補助3.6萬

彰化成美公堂化身兒童博物館　兒童節連假12歲以下入園免費

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

AMD台南辦公室於沙崙揭幕　黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

走出復建中峽谷！太管處帶動周邊部落觀光　低碳旅遊走讀崇德

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下！駕駛命大無傷

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

生死兩無憾！花蓮4家醫院提供5大安寧服務　守護生命最後尊嚴

台西40年老舊護岸難敵海潮侵蝕　被沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

買塔位也可到超商繳款！苗栗苑裡鎮公所推多元支付　便民免臨櫃

汰舊換新優惠！雲林淘汰二行程機車最高補助3.6萬

彰化成美公堂化身兒童博物館　兒童節連假12歲以下入園免費

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

AMD台南辦公室於沙崙揭幕　黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

走出復建中峽谷！太管處帶動周邊部落觀光　低碳旅遊走讀崇德

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下！駕駛命大無傷

生死兩無憾！花蓮4家醫院提供5大安寧服務　守護生命最後尊嚴

快訊／台南電鍍工廠工安意外！多人吸入性嗆傷　1人命危

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！　全日本開第一槍

都是大車輾騎士！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍　兩地點相距50m

台西40年老舊護岸難敵海潮侵蝕　被沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

11天8萬有找！她激讚埃及「CP值超高的國家」　大票人心動了

買塔位也可到超商繳款！苗栗苑裡鎮公所推多元支付　便民免臨櫃

汰舊換新優惠！雲林淘汰二行程機車最高補助3.6萬

台南水產直播業設「轉盤」遭控強迫消費　消保會回應了

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

地方熱門新聞

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！台南鄉親熱烈參與

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

斗六民宅火警一家四口受困驚險救出　

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

彰化70年潤餅老店撐不住　宣布漲價原因曝光

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

提升用路安全！雲林縣府自籌逾8千萬健全基礎建設

台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚！

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4/1上路　

張善政要在桃園選新道路　命名為「金門路」

快訊／鹿港一片漆黑...1896戶停電

更多熱門

相關新聞

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死

台南市仁德區大同路三段24日上午10時許發生1起小客車與貨車車禍事故，造成貨車55歲蕭姓駕駛人當場失去生命跡象，經送醫搶救仍傷重不治。根據監視器影像，小客車自後猛烈追撞前方行駛的貨車，造成貨車失控翻車，駕駛不幸死亡。

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

即／台南嚴重車禍！貨車遭鏟翻駕駛送醫不治

即／台南嚴重車禍！貨車遭鏟翻駕駛送醫不治

軍方不參與社會防衛韌性演練　出借2億元「前進外科小組裝備」

軍方不參與社會防衛韌性演練　出借2億元「前進外科小組裝備」

特斯拉駕駛疑睡翻！網友目擊「低頭突驚醒」喊危險

特斯拉駕駛疑睡翻！網友目擊「低頭突驚醒」喊危險

關鍵字：

台南南區安平區仁德區手機告警

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面