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金價連漲阻止不了新人！　陸銀樓老闆：有顧客買百萬婚慶金飾

▲▼陸婚禮用金買氣旺。（圖／翻攝自潮新聞）

▲陸婚禮用金買氣旺。（圖／翻攝自潮新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著國際金價近日持續走高，中國國內黃金零售價格也跟漲，部分品牌的金飾價格達到每克900元以上（人民幣，下同），也增加了顧客的觀望情緒。一名銀樓店員指出，3月雖為婚禮淡季，但婚禮用金的買氣不但未受金價影響，反而預訂量持續成長。

據《潮新聞》報導，一名浙江的銀樓陳老闆表示，相比去年，今年的婚慶金飾一季度就呈現出火熱的開局，「以我們的主打產品之一黃金鳳冠為例，近3個月來，光2斤重的九龍九鳳黃金鳳冠我們就售出了7頂，像克重約為170克的鳳舞金冠，和50多克重的金鳳冠更是我們的爆款產品，每個月來預訂的新人都很多。」

她還說道，甚至前兩日有顧客花了100萬元買婚慶金飾，「儘管金價高，但不少新人看好後續金價上漲的空間，依然會選擇購買。」

▲▼陸婚禮用金買氣旺。（圖／翻攝自潮新聞）

▲▼陳老闆店中的婚慶金飾。（圖／翻攝自潮新聞）

▲▼陸婚禮用金買氣旺。（圖／翻攝自潮新聞）

另一名黃金市場的店員表示，「現在每逢週末，市場裡就擠滿了新人，銷售十分火熱，根本忙不過來。」她補充，現在一套包含手鐲、掛墜、戒指的70克「三件套」，即便按照國際金價，也需要近5萬元，但銷售狀況仍十分良好。

一名正在籌備婚禮的李先生表示，早在幾個月前，他和女友就開始關注金飾價格，當時每克金飾價格大約為650多元，由於距離正式結婚還有幾個月，他本想再觀望觀望，等價格降一些再出手，可沒想到，等來的卻是金價一路高漲，「因為結婚時打算穿中式服裝，所以打算在五金裡選一條鳳穿牡丹造型的黃金大套鏈。」

▲▼陸婚禮用金買氣旺。（圖／翻攝自潮新聞）

▲不少新人想購買婚禮用金。（圖／翻攝自潮新聞）

李先生無奈表示，看上的套鏈價格已來到2.1萬美元，但再三考慮後，還是選擇買下來，「想來想去還是不等了，一方面是剛好需要，萬一後面又漲上去了價格更貴，另一方面也是繼續看漲黃金後市行情。」

報導指出，不只李先生，在黃金市場的三四對年輕情侶也圍著店員，購買黃金結婚對戒，在他們看來，金價不斷高漲，也讓他們抱持著買漲不買跌的心態。其中一名女子認為，「買奢侈品牌的結婚戒指，有品牌溢價，性價比不高，不如黃金保值。」

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