陸「金飾價格猛漲」至每克4206元　 買家哀嘆：根本停不下來

▲周生生金飾價格每克來到923元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

現貨黃金20日持續拉升，突破3050美元／盎司，再創歷史新高。中國國內金飾價格也跟著上調，其中周生生足金飾品標價923元／克（人民幣，下同，約台幣4206元），較前一日916元／克，上漲7元／克，較兩日前910元／克上漲13元／克。不少買家直呼「猛漲不停」。

綜合陸媒報導，老廟黃金的足金飾品報價也從19日的914元／克漲到920元／克，單日漲幅為6元／克，價格再創歷史新高。與3月1日相比，中國許多黃金品牌在20天內，每克漲幅接近50元。

紐約商品交易所4月黃金期貨價格高點達到3061美元／盎司。「紐約金」現貨黃金價格同樣刷新歷史記錄，最高達到3051.99美元。

▲不少買家直言，金價每克破千的情況很快就會到來。（圖／CFP）

一名市場分析師認為，2024年各國央行的購買是推動，金價上漲的主要因素，而2025年金價的主要推動力，將轉變為貨幣貶值和避險情緒。

面對金價不斷上漲，有買家表示，自己剛手頭上所有黃金變現沒多久，怎料又漲了，「停不下來！根本停不下來」、「現在都到923了，這也漲太快了」、「坐等破千，已經認清現實，看來是回不到四五百一克的時候了」、「昨天916，今天就923了，一個晚上發生了啥」。

也有人開心表示，「還好700多的時候買了，果然是早買早享受，實在是不虧啊，當時買了，真是一個正確的選擇。」