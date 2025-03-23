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貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／路透）

▲貝佐斯與未婚妻桑切斯外傳準備在今年夏天結婚。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球第二富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）訂婚近2年之後，如今發出婚禮邀請函，外傳將於今年夏天在義大利威尼斯喜結連理。

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／路透）

▲貝佐斯2023年與桑切斯訂婚。（圖／路透）

貝佐斯發出婚禮邀請函的消息最初由Dylan Byers發布，目前貝佐斯與桑切斯的代表並未立即回應媒體置評請求。另據Page Six先前的獨家報導，有傳聞指出，貝佐斯與桑切斯將於今年6月會在義大利造價5億美元豪華遊艇Koru舉行婚禮。

貝佐斯與前妻史考特（MacKenzie Scott）2019年離婚，桑切斯同年與前夫離婚，直到雙方各自離婚事宜告一段落後，才開始公開露面。到了2023年5月，也就是兩人交往5年之際，貝佐斯用一顆20克拉、價值250萬美元的鑽戒求婚把她套牢，兩人2023年8月在義大利超級遊艇進行訂婚派對，一眾名人明星出席，包括富豪比爾蓋茲、約旦王后芮尼雅（Queen Rania）。

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／路透）

▲桑切斯身穿白色露肩魚尾禮服，與貝佐斯共同出席活動。（圖／路透）

就在今年3月2日，貝佐斯與桑切斯共同出席Vanity Fair Oscar Party，桑切斯身穿白色露肩魚尾禮服。今年1月，兩人也共同出席總統川普就職典禮。

去年有傳聞稱兩人會在科羅拉多州完婚，但遭貝佐斯否認。

2019年，貝佐斯宣布結束與前妻史考特的25年婚姻，隨後公開女友就是前福斯新聞台主播桑切斯，但後來被踢爆其實他與桑切斯是婚外情，被挖出兩人之間有許多則調情鹹濕簡訊，桑切斯被美國媒體冠上小三頭銜。

▼貝佐斯用一顆20克拉、價值250萬美元的鑽戒求婚把桑切斯套牢。（圖／路透）

▲▼ 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）。（圖／路透）

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