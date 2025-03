貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

▲貝佐斯與未婚妻桑切斯外傳準備在今年夏天結婚。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

全球第二富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與未婚妻桑切斯(Lauren Sánchez)訂婚近2年之後,如今發出婚禮邀請函,外傳將於今年夏天在義大利威尼斯喜結連理。

▲貝佐斯2023年與桑切斯訂婚。(圖/路透)

貝佐斯發出婚禮邀請函的消息最初由Dylan Byers發布,目前貝佐斯與桑切斯的代表並未立即回應媒體置評請求。另據Page Six先前的獨家報導,有傳聞指出,貝佐斯與桑切斯將於今年6月會在義大利造價5億美元豪華遊艇Koru舉行婚禮。

News: After a nearly two-year engagement, Jeff Bezos and Lauren Sanchez have sent out formal invitations for a wedding this summer in Venice, per sources familiar.@PuckNews