　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「橘子」回台看牙時間軸曝　碎紙條揭「根管只一次」半夜訂機票

▲▼柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

▲柯文哲(左起)貼身秘書「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝至今。（資料照／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，律師鄭深元直指，檢察官早知道柯秘書「橘子」許芷瑜去年8月28日回台看牙醫，因醫師說吃抗生素就好，29日搭機回日本繼續學業，卻刻意營造許芷瑜是貪汙共犯，受到柯文哲指示逃亡；但檢方掌握資料顯示，許芷瑜當時準備接受2周的根管治療，卻只看診1次就提前在凌晨訂票，一早上機，行蹤明顯異常。

據了解，許芷瑜負責處理柯文哲擔任台北市長的公私行程，也曾受柯文哲指示，多次經手各方金主提供的捐款，其中有部分疑似沒有進入柯文哲或民眾黨政治獻金專戶，另外也涉嫌協助聯繫柯文哲與威京集團主席沈慶京見面，但在柯文哲涉貪案爆發前，沒有人發現許芷瑜竟然在案件中扮演如此關鍵角色。

 ▼許芷瑜入出境紀錄與檢調偵辦事件對照（製表／記者劉昌松）

日期 事件
2024年8月27日 應曉薇被秘密拘提VS許芷瑜入境台灣
2024年8月28日 檢察官搜索沈慶京VS許芷瑜到牙醫診所就診
2024年8月29日 檢察官聲押沈慶京、應曉薇VS許芷瑜凌晨訂票，7點搭機飛日本
2024年8月30日 檢察官對柯文哲展開大搜索VS扣得「京華城→orange出國」字條
2024年9月5日 檢察官聲押柯文哲獲准
2024年10月25日 檢察官對許芷瑜發布通緝，並函請外交部註銷護照

檢廉調在2024年8月27日提前行動，秘密拘提企圖從台中機場潛逃的台北市議員應曉薇，28日搜索沈慶京，檢察官在29日將沈慶京、應曉薇等人以涉犯《貪污治罪條李》等罪嫌重大、有勾串逃亡等理由，向法院聲押禁見獲准。

就在同一時間，本來在日本的許芷瑜，因為牙痛難耐，27日入境台灣，28日到預約的牙醫診所就診，並準備依照醫師指示，接受1到2個禮拜的根管治療，卻突然在29日凌晨4點上網預訂機票，7點左右趕抵機場飛去日本，期間一度傳出已轉往澳洲，至今行蹤成謎。

▲▼柯文哲 陳佩琪 被檢調 廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲檢調在搜索柯文哲住處與辦公室處所後，查扣到撕碎的字條拼湊出「橘子」的身分。（圖／記者屠惠剛攝）

檢察官原本沒注意到柯文哲身邊的小秘書許芷瑜重要性，直到8月30日，檢察官指揮專案小組，對柯文哲展開大搜索，隔間將柯當庭逮捕，9月5日聲押柯獲准後，整理搜索取得相關卷證，發現被撕掉的紙條拼湊出「京華城→orange出國」，緊急調查，才根據證人證詞，發現綽號「橘子」的許芷瑜涉案頗深，疑是柯文哲得知同案被告遭聲押後，指示許芷瑜離境。

但是檢察官透過管道聯繫，始終無法得到許芷瑜首肯回台配合辦案，因此先依《政治獻金法》對許芷瑜發布通緝，並函請外交部註銷護照，檢方認為許芷瑜臨時放著根管治療不做，臨時出境的目的明顯可疑，再對許芷瑜追加共同犯《貪污治罪條例》等通緝罪名。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身
LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels
快訊／台南街頭猛烈追撞！駕駛身亡　奪命影片曝
「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎
台北101進軍台中！　打造1.7萬坪頂級商場
曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　爆料片被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

快訊／台中頂級豪宅工地意外！工人高處墜落頭部受創送醫

快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死　奪命影片曝光

上班擁擠車潮曳引車擦撞機車　女騎士人身倒地驚險逃過死劫

台中8嫌持空氣槍闖宿舍！6分鐘搶14萬KTV分贓　7收押1交保

「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎

快訊／關到死！基隆監獄46歲受刑人半夜如廁　突倒地送醫不治

快訊／台中砂石車奪命！台電工程車挨撞　1人噴出慘死3傷送醫

驚悚瞬間！高雄騎士轉彎碰撞聯結車　倒地翻滾內臟破裂命危

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

快訊／台中頂級豪宅工地意外！工人高處墜落頭部受創送醫

快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

台南小客車猛烈追撞！貨車翻滾駕駛枉死　奪命影片曝光

上班擁擠車潮曳引車擦撞機車　女騎士人身倒地驚險逃過死劫

台中8嫌持空氣槍闖宿舍！6分鐘搶14萬KTV分贓　7收押1交保

「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎

快訊／關到死！基隆監獄46歲受刑人半夜如廁　突倒地送醫不治

快訊／台中砂石車奪命！台電工程車挨撞　1人噴出慘死3傷送醫

驚悚瞬間！高雄騎士轉彎碰撞聯結車　倒地翻滾內臟破裂命危

國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

吞嚥困難易引發肺炎！認識吞嚥4階段　醫：別只靠「打軟爛」

快訊／台中頂級豪宅工地意外！工人高處墜落頭部受創送醫

快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

日本SUKIYA「味噌湯驚見老鼠」　意外波及石原聰美、《排球少年》

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

因應關稅戰！野獸國泰國廠投產　上半年營運估勝過去年

馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

社會熱門新聞

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

彰化女議員借派出所停車遭轟走　警局長要究責

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

長榮海運現任、離職3船員走私大麻被逮

科技廠處長撩前女友　妻Google Maps抓

橘子回台看牙　根管只做一次半夜訂機票

快訊／北市自小客高速迴轉　騎士遭撞飛慘死

更多熱門

相關新聞

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

民眾黨前主席柯文哲被控涉貪案，日前在法庭上自爆，遭檢察官以「不雅影片」要脅認罪，雖據媒體報導，其實只是提醒柯文哲是否要隱匿與他無關的「清涼影像」，但仍無法平息外界質疑聲浪，北檢因此決定將向法院聲請勘驗偵訊光碟，證明當時絕無恐嚇威脅柯文哲，並勘驗柯文哲USB中的「woman」資料夾。

斷言柯文哲面臨一審10年刑期　郭正亮：看不到圖利罪不成立可能性

斷言柯文哲面臨一審10年刑期　郭正亮：看不到圖利罪不成立可能性

柯傳有血尿痛醒　北所：已協助看診

柯傳有血尿痛醒　北所：已協助看診

快訊／柯文哲血尿　陳佩琪現身說明

快訊／柯文哲血尿　陳佩琪現身說明

質疑柯建銘性別歧視　陳智菡：若出於柯文哲之口會被怎樣出征？

質疑柯建銘性別歧視　陳智菡：若出於柯文哲之口會被怎樣出征？

關鍵字：

柯文哲橘子許芷瑜京華城

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面