「橘子」回台看牙時間軸曝　碎紙條揭「根管只一次」半夜訂機票

▲柯文哲(左起)貼身秘書「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝至今。（資料照／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉貪案，律師鄭深元直指，檢察官早知道柯秘書「橘子」許芷瑜去年8月28日回台看牙醫，因醫師說吃抗生素就好，29日搭機回日本繼續學業，卻刻意營造許芷瑜是貪汙共犯，受到柯文哲指示逃亡；但檢方掌握資料顯示，許芷瑜當時準備接受2周的根管治療，卻只看診1次就提前在凌晨訂票，一早上機，行蹤明顯異常。

據了解，許芷瑜負責處理柯文哲擔任台北市長的公私行程，也曾受柯文哲指示，多次經手各方金主提供的捐款，其中有部分疑似沒有進入柯文哲或民眾黨政治獻金專戶，另外也涉嫌協助聯繫柯文哲與威京集團主席沈慶京見面，但在柯文哲涉貪案爆發前，沒有人發現許芷瑜竟然在案件中扮演如此關鍵角色。

▼許芷瑜入出境紀錄與檢調偵辦事件對照（製表／記者劉昌松）

日期 事件 2024年8月27日 應曉薇被秘密拘提 VS 許芷瑜入境台灣 2024年8月28日 檢察官搜索沈慶京 VS 許芷瑜到牙醫診所就診 2024年8月29日 檢察官聲押沈慶京、應曉薇 VS 許芷瑜凌晨訂票，7點搭機飛日本 2024年8月30日 檢察官對柯文哲展開大搜索 VS 扣得「京華城→orange出國」字條 2024年9月5日 檢察官聲押柯文哲獲准 2024年10月25日 檢察官對許芷瑜發布通緝，並函請外交部註銷護照

檢廉調在2024年8月27日提前行動，秘密拘提企圖從台中機場潛逃的台北市議員應曉薇，28日搜索沈慶京，檢察官在29日將沈慶京、應曉薇等人以涉犯《貪污治罪條李》等罪嫌重大、有勾串逃亡等理由，向法院聲押禁見獲准。

就在同一時間，本來在日本的許芷瑜，因為牙痛難耐，27日入境台灣，28日到預約的牙醫診所就診，並準備依照醫師指示，接受1到2個禮拜的根管治療，卻突然在29日凌晨4點上網預訂機票，7點左右趕抵機場飛去日本，期間一度傳出已轉往澳洲，至今行蹤成謎。

▲檢調在搜索柯文哲住處與辦公室處所後，查扣到撕碎的字條拼湊出「橘子」的身分。（圖／記者屠惠剛攝）

檢察官原本沒注意到柯文哲身邊的小秘書許芷瑜重要性，直到8月30日，檢察官指揮專案小組，對柯文哲展開大搜索，隔間將柯當庭逮捕，9月5日聲押柯獲准後，整理搜索取得相關卷證，發現被撕掉的紙條拼湊出「京華城→orange出國」，緊急調查，才根據證人證詞，發現綽號「橘子」的許芷瑜涉案頗深，疑是柯文哲得知同案被告遭聲押後，指示許芷瑜離境。

但是檢察官透過管道聯繫，始終無法得到許芷瑜首肯回台配合辦案，因此先依《政治獻金法》對許芷瑜發布通緝，並函請外交部註銷護照，檢方認為許芷瑜臨時放著根管治療不做，臨時出境的目的明顯可疑，再對許芷瑜追加共同犯《貪污治罪條例》等通緝罪名。