實測陳佩琪站ATM提提存存！正妹主播遭嗆「犯賤」　鄉民慘了

▲酸甜美女主播王乃伃遭嗆「沒教養」還犯賤，PTT鄉民GG了。（圖／翻攝自Facebook／王乃伃）

記者黃宥寧／台北報導

甜美女主播王乃伃於政論節目《狠狠抖內幕》中化身「一日ATM車手」，親自模擬前北市長柯文哲夫人陳佩琪曾被發現「站在ATM前存款60次」的情境。節目播出後，未料一名網友竟在PTT論壇一篇名為「王乃伃臭陳PG臭的好好笑XDD」的文章中留言辱罵，稱王是「沒教養的女人」、「公然犯賤」等，王看到後報警提告。士林地檢署偵結，依妨害名譽起訴該名曹姓網友。

陳佩琪遭爆從2020年3月起，陸續從ATM存款到自己以及3名子女的銀行帳戶，總計高達60次，金額達619萬9,000元，而時間點主要分成兩段，一段是從2020年3月10到同年的4月14日，存款金額共157萬3,000元，另一波則是在京華城容積率確定為840%後，存款金額達462萬6,000元。

陳佩琪一開始說是柯文哲的演講稿費、民眾捐款、壓歲錢，最後又改口說是「手尾錢」，說法反覆，引來更多疑問。

▲美女主播王乃伃見到留言決定報警提告。（圖／翻攝自王乃伃Threads）

去年9月間友台政論節目《狠狠抖內幕》，美女主持人王乃伃體驗「ATM車手一日」外景，孰料1名網友竟在PTT一篇標題為「王乃伃臭陳PG臭的好好笑XDD」的文章下留言，惡毒開嗆：「有什麼好笑的，只看到一群敗類」、「X的沒教養的女人公然電視上當著全國人民面前犯賤」，言語相當難聽。王乃伃在內湖公司上網時意外看到氣炸，決定報警提告。

警方循IP追查，鎖定發言者是住在新北的曹姓男子，通知他到案說明。曹男當場坦承留言是他寫的。檢方蒐證後，認為他發言惡意、內容羞辱性高，已構成公然侮辱罪，依法將他提起公訴。

王乃伃事後也不忍了，火力全開在社群發文：「我最討厭被罵免費，問過律師了，可吉可吉，勸你回頭是岸。」還曬出一張與愛犬「乃球」散步經過警局的照片，酸味十足表示：「什麼時候去，就看乃球何時想尿尿。」