板橋宣講吸6000人　黃國昌爆：有藍民代傳訊「羨慕民眾黨無包袱」

▲民眾黨23日舉辦「人民要當家」板橋宣講，黃國昌與陳佩琪及民眾黨黨公職人員高喊「民進黨還錢」。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨昨（23日）下午2時在新北板橋舉辦首場「人民要當家」宣講，民眾黨表示，活動到場人數近6000人，並公布下一場活動將於30日在新竹登場。民眾黨主席黃國昌今（24日）透露，昨天有一位國民黨民代私下表達「很羨慕民眾黨的場」，認為可以充滿活力熱情、毫無包袱提出論述。

黃國昌24日接受《中午誰來匯》網路節目訪問，談及昨天在板橋宣講，黃國昌先是感謝民眾頂著大太陽熱情到場參與，隨後爆料，活動結束以後，自己滿感動的是，「有一個國民黨的民代發訊息給我，說很羨慕民眾黨的場子，充滿活力、熱情，毫無包袱提出我們的論述，他很喜歡民眾黨辦這些活動時，在場子裡散發出來的能量」。

黃國昌指出，民眾黨每次辦活動時，只要媒體詢問預估多少人到場，自己都說「不知道」，因為自己從來沒辦法估算人數，民眾黨並不是很有系統的用里當單位，這些自主聚集的支持者或公民，大家對於活動主軸、民進黨倒行逆施等，都已經受夠了。

黃國昌批評，民進黨拿了納稅人這麼多錢，過去這幾年污了這麼多錢、浪費這麼多錢，2025年給了史上最高預算，卻一天到晚散播假訊息，在那邊哭天喊地、哭窮，「我老實講，我真的看不下去，特別是民進黨那些權貴，每天晚上在高檔餐廳觥籌交錯，白天起來裝窮，跟納稅人說沒錢買衛生紙，我真的覺得這些官員恥度完全沒有下限。」