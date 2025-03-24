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中央政府總預算遭大刪　監察院聲請釋憲！未來適時提暫時處分

▲▼監察院監察調查處長楊昌憲（左）與律師王首雁（右），到司法院遞交釋憲聲請書。（圖／記者吳銘峯攝）

▲監察院監察調查處長楊昌憲（左）與律師王首雁（右），到司法院遞交釋憲聲請書。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統府上週五公布中央政府總預算案，由於預算遭到立法院國民黨團、民眾黨團聯手大刪減，因此監察院於24日下午，由監察調查處長楊昌憲出面，到司法院遞交釋憲聲請書。監察院在釋憲聲請書上註明「反對假刪減預算之名，行修憲廢院之實」，並強調，未來將適時提出暫時處分。

監察院今年度預算編列10.9億元，包含人事費8億餘元，另外今年度編列的業務費用2.4億元，遭立法院刪減2.3億元，有高達96%的比例被刪減，只剩下約1000萬元，監察院的業務因此停擺。

為此，監察院日前也召開記者會，宣稱已經積欠2個月的水電費用，台電還要求監察院擬具還款計畫。也因為沒有預算，監察委員自掏腰包調查案件，監察院強調，不是要哭窮，完全是因為監察院要執行憲法賦予的權力，維持政府運作，但卻落入如此窘境。

因此在中央政府總預算案公布後3日，監察調查處長楊昌憲偕同訴訟代理人王首雁律師，一同向憲法法庭遞狀聲請釋憲。在監察院的釋憲聲請書外，特別書寫了「反對假刪減預算之名，行修憲廢院之實」的字樣，表達監察院的不滿。

2人在遞交完聲請書後，記者詢問，「有人說要捐助衛生紙給監察院，會不會接受？」、「會不會覺得藍白太過分？」等等問題，但楊昌憲以不受訪為由，不公開回答。但之後再詢問楊昌憲本次是否一併聲請暫時處分，楊昌憲表示，目前沒有，未來會適時提出暫時處分。

▼監察院的釋憲聲請書，下面一行紅字註明「反對假刪減預算之名，行修憲廢院之實」。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼監察院監察調查處長楊昌憲（左）與律師王首雁（右），到司法院遞交釋憲聲請書。（圖／記者吳銘峯攝）

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