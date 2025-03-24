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王鴻薇為「總預算」槓上綠營發言人　節目怒嗆「一個解凍案都沒送」

▲▼民進黨發言人戴瑋姍、國民黨立委王鴻薇為總預算案爭吵。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

▲民進黨發言人戴瑋姍、國民黨立委王鴻薇為總預算案爭吵。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

記者郭運興／台北報導

114年度總預算案，共計減列約2075億，刪減創下史上新高，歲出降為約2兆9248億元，朝野多次為此議題攻防，在覆議未果後，總統府21日依法公布總預算案。對此，民進黨發言人戴瑋姍23日在節目表示，「像是陸委會經費不能刪到為0，預算被卡確實會有很多問題」；此話一出，同場的藍委王鴻薇回擊「哪一個預算刪到0，你告訴我，到目前為止，政府一個解凍案都沒有送，不是國民黨不同意」，兩人互槓數分鐘，最後在主持人與來賓調和下才消停。

戴瑋姍於節目《少康戰情室》提到「總預算問題」，她表示，政府開門是要做服務的，例如陸委會最主要功能是要跟中國做溝通，雖然大家認為現在兩岸關係冰凍，可是其實還是有很多私下的事情在運作當中，最重要的是，如果台灣民眾在中國被逮捕或遇到一些問題，陸委會本來有個24小時專線，可是現在只能開12個小時，因為經費真的不足，如果要運作整年的，其實是沒有辦法的，確實現在預算被卡會有很多問題產生。

戴瑋姍表示，譬如說像立法院國民黨團總召傅崐萁前往大陸，同團裡有人被抓了，那陸委會是不是要協助？當然要啊，所以陸委會「經費不能刪到為0」，那很多經費也應該要開放。

同場來賓王鴻薇聽聞後，隨即怒批，哪裡有刪到為0？自己一定要講一下，真的越來越聽不下去，戴瑋姍說「把預算刪成這個樣子，整個政府是沒有辦法運做的」，什麼叫做整個政府是沒有辦法運做的？今年預算比去年多了1386億，如果多1386億還告訴大家政府是沒有辦法運作，那就換人做，怎麼會到這麼離譜？

王鴻薇認為，總預算應該就事論事，國民黨已經講了很多次，如果政府覺得有什麼窒礙難行的地方可以提出來，因為本來就有解凍機制，如果覺得預算凍太多了，就安排解凍，如果覺得有什麼真的窒礙難行，那就提追加預算，但不是這樣，自己要告訴大家，到目前為止，政府一個解凍案都沒有送來，不是國民黨不同意。

戴瑋姍回擊，「前面預算都沒有過，怎麼送追加預算，這是順序的問題，委員不是這樣說的，根本還沒過總預算，怎麼解凍」。王鴻薇則直言，「你大概不了解立法院的程序，真的不要再亂講，你說把陸委會預算刪到0，但陸委會哪一個預算刪到0，你告訴我」？

接著，戴瑋姍回應，「國民黨一直在喊說要刪到0，一直威脅說要刪到0」。王鴻薇則繼續質疑「所以陸委會哪一個預算刪到0？你講不出來，不要再造謠，你剛剛講的，所以哪一個科目刪到0告訴我」？

戴瑋姍說，「我要把我的資料調出來，委員不要這樣，因為你剛剛一直說這些政府官員是在幫民進黨講話，現在有很多基層的公務員都很生氣，只是一個公務員想好好的做事，為什麼國民黨沒有辦法讓我做事」？

最後，王鴻薇強調，民進黨一直不停用謠言的方式來解釋總預算，這就是造謠，這就是政治操作，是不是剛才已經問過戴瑋姍了，但根本就講不出來，到底哪一個科目刪到0元？

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