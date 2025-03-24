鐵鎚利剪擊殺少女+槍殺證人　台中雙桶屍案主嫌死刑撤銷發回

▲台中雙桶屍命案，主嫌徐德益的死刑遭到撤銷，發回更審。（圖／台中地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

台中市「雙桶屍案」，主嫌徐德益涉嫌以鐵鎚、利剪，擊殺同夥的蔡姓少女；另外也在詐欺案件開庭時，認為黃姓證人對他不利，綁走證人後槍殺，兩具屍體均遭裝桶棄屍。徐男一二審均遭判死刑，案經上訴，最高法院日前撤銷他的死刑判決，發回更審；另外他犯下的2個棄屍罪行，各遭判刑2年2月定讞，這部分將由檢方聲請定應執行刑。

本案源於2020年底，男子王閔正（現年29歲）某次醉酒與朋友說出，自己3年前的蔡姓女友（當時16歲）已經被殺害裝桶；另外也有一名黃姓男子，也在2019年遭殺害裝桶。警方隨即帶回王男偵訊，王男全盤托出，檢警隨即逮捕徐德益等人，並起出2個裝有屍體的藍色水桶。

檢警調查，王男與少女交往時，因徐男指揮王男進行不法，少女多次阻擋王男，讓徐男與其陳姓女友不滿，產生嫌隙。2017年5月間，王男打算與少女分手，徐男決議利用此機會殺掉少女。一夥人先一同飲酒，少女因不勝酒力上二樓休息。眾人帶著鐵鎚、利剪等武器，趁著少女昏睡時，以鐵鎚、利剪殺害少女。少女死亡後，眾人將少女裝入桶內棄屍。

2019年間徐男遭人指控詐欺取財，法院開庭時徐男帶著王男等人前往。眾人原本議定要抓走提出告訴的何姓男子，結果居中介紹的黃姓證人突然出現，徐男遂改變目標，指揮眾人綁走黃男後，將黃男注射毒品，最後槍殺黃男，一樣也裝桶棄屍。2人的家屬均通報失蹤人口，最後因王男醉酒，全案得以偵破。檢警依照殺人等多項罪名，對徐、王等多人提起公訴。

法院分批審理，陸續定讞，其中王男遭判刑30年定讞，同夥林宥廷無期徒刑、張集喬17年、童睿明12年8月、宋文達12年、趙子真18年6月，均已定讞。

至於徐男涉案部分，一二審均將他判處死刑。案經上訴，最高法院審理後，認為在量刑鑑定報告中指出，徐男復歸社會的可能性攸關矯正教化領域，建議另外徵詢相關矯正人員意見，但二審卻未與詳加調查。此外，黃姓證人遭注射毒品殺害時，到底是不是被注射海洛因殺害，二審的論理理由說法有出入。因此最高法院認為，徐男的死刑有重新調查審理的必要，撤銷死刑判決，發回更審。