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大罷免變大告發　國民黨告「山除薇害」幽靈連署

記者劉昌松／台北報導

國民黨台南市黨部副主委莊占魁因涉嫌「死亡連署」案，遭台南地檢署搜索約談後聲押獲准，震撼國民黨，黨主席朱立倫下令全面提告偽造連署的相關事宜，24日由立委陳玉珍擔任告發人，到台北地檢署告發，主張罷免王鴻薇的「山除薇害」團體涉嫌偽造死亡的幽靈連署，希望北檢不要睡覺。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委許宇甄、陳玉珍、游灝、羅智強與律師簡榮宗到北檢控告公民罷免團裡涉幽靈連署。（圖／記者劉昌松攝）

陳玉珍表示，詐欺集團首腦林炳文、88會館首腦都用重金交保、輕判，對行使公民權利的(台南市黨部)莊副主委竟然使用羈押手段，「我們現在一樣希望用同等比例，台北地檢署看到台南地檢署怎麼做了嗎？」「趕快把罷免國民黨立委領銜人請來地檢署，好好問一問，如果內容不清楚，也請行使羈押權，作為保全證據的手段。台北地檢署不要睡覺哦。」

國民黨團副書記長羅智強指出，「韓國瑜被罷免高雄市長的時候，出現1300多個死亡連署，檢察官睡著了還是昏迷了，你辦了嗎？從有公投、罷免機制以來，連署瑕疵一直都會出現，今天大張旗鼓，不成比例的搜索台南市黨部，就是劍指謝龍介，劍指在野黨。」

國民黨組發會主委、立委許宇甄表示，中選會認定的連署偽造情事中，最多的是游灝委員14件，高虹安市長、丁學忠、馬文君、游灝都有10幾件，「既然中選會忘記，既然檢調不辦，我們就來告發。」立委游灝則說：「在大惡霸時代走向大告發時代，被惡意罷免連署，我們要捍衛自己權利，也要捍衛被抄襲、無端被連署下的那些民眾權利。」律師簡榮宗解釋，以王鴻薇為例，死亡連署涉及的有《刑法》形式偽造私文書以及違反《個資法》等罪。

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