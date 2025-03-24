綠營稱「刪預算是漲電價元凶」　洪孟楷轟甩鍋：過去撥補千億一樣漲

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

經濟部將於3月底前召開電價審議委員會，預估4月電價平均漲幅約落在6％，民進黨則批評，「朱立倫率領藍白惡刪總預算，封殺台電撥補2000億，正是電價可能調漲的元兇」。對此，國民黨立委洪孟楷23日回擊，不甩鍋就不是民進黨，過去兩年已經撥補兩三千億，但電價有沒有漲？一樣漲，如果只是想為罷免增加藍白仇恨，怎麼樣都會變成是漲價的理由，但都只是在為民進黨錯誤的能源政策來買單。

洪孟楷於節目《少康戰情室》表示，不甩鍋就不是民進黨，過去到現在執政已經八年多時間，但還是常常會把「馬維拉」拉出來救援，所以現在民進黨看起來吃了秤砣鐵了心，四月可能要再調漲電價，又責怪是在野黨的預算審查造成。

洪孟楷表示，但民進黨不要忘記，當時在預算審查時，國民黨已經問了「撥補有辦法保證不漲電價嗎」，那時候台電、經濟部不敢承諾。還有過去兩年已經撥補了兩三千億，但電價有沒有漲？一樣漲，而且創下蔡英文總統任內漲幅最高的30幾趴。

洪孟楷說，民進黨政府到底有沒有正視「調漲電價的主要原因」？自己給大家一個數字參考，今年一月，台電又虧損了將近百億元，但是現在國際油價已經回到差不多疫情前水準，燃煤的價格也回到疫情前水準，2022年的高峰都已經走回來了，當世界趨勢及俄烏戰爭可能即將喊停，可是為什麼台灣能源還是持續高漲？

洪孟楷再說，很簡單，就是能源配比不對、整體發電效率沒有去做一個反省，所以只能頭痛醫頭、腳痛醫腳，能源絕對不是對錯，不是緊抱意識形態或是非核神主牌，然後就可以一味的硬幹到底。

洪孟楷指出，能源重點在於什麼？全台灣2350萬人，一年要3500億度電的使用量，如果說一度電多一塊錢平均成本，一年就多增加3500億的公務預算使用，如果說今天能夠降低成本，就可以節省這些預算。

最後，洪孟楷強調，所以如果能夠看真實成本，攤開來理性討論，這是一個結果，但如果說只是想要為罷免增加藍白仇恨或者是鍋甩在野，怎麼樣都會變成是漲價的理由跟藉口，而這樣的理由藉口，其實就是在為民進黨錯誤的能源政策來買單。

▼昔日電價凍漲案表決通過，國民黨慶賀。（圖／記者屠惠剛攝）