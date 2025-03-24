陳玉珍、羅智強告發綠罷團偽造連署　籲北檢效法南檢「不要睡覺」

▲中選會認證民團涉偽造，藍委陳玉珍、羅智強、許宇甄赴北檢告發。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑造假案，20日搜索國民黨台南市黨部、莊姓黨部副主委住所等處。國民黨籍立委陳玉珍、羅智強許宇甄、游顥等人今（24日）也赴台北地檢署告發民團涉偽造文書及違反個資法，陳玉珍強調，藍委被罷免的連署書中，也有幽靈死亡連署，嗆台北地檢署不要睡覺，看到台南地檢署怎麼做了嗎？希望用同等的比例、手段、方法，對提案連署的領銜人，比照台南地檢署，趕快把這些領銜人請來問一問。

陳玉珍表示，國民黨委員被罷免的連署書中，也有相當多件的連署是幽靈死亡連署，提醒台北地檢署，看到台南地檢署怎麼做了嗎？希望用同等的比例、手段、方法，對提案連署的領銜人，比照台南地檢署，趕快把這些領銜人請來問一問，如果內容不清楚，也請行使羈押權，作為保全證據手段；罷免藍委還有1、20件涉偽造文書，「請台北地檢署不要睡覺喔！台南地檢署已經用羈押手段」今天為了讓社會大眾知道，國家不容許政治戒嚴，今天會這樣對付國民黨籍的公民，明天就會如此對付所有的公民。

羅智強說，不會看到任何民主國家執政黨用司法抄家滅族、搜索在野黨黨部，今天前總統陳水扁、蔡英文做不到的事情，恭喜賴清德總統現在做到了；他預告，搜索在野黨黨部這不是句點，這只是開始，在野黨各縣市黨部都非常有可能面臨搜索，甚至約談目前正在被罷免的立委，「這就是民進黨要消滅民主制衡！」

羅智強強調，韓國瑜被罷免高雄市長時出現1300多個死亡連署，檢察官是睡著了、昏迷了嗎？從有公投、罷免機制以來，連署瑕疵一直都會出現，過去檢察官辦了嗎，今天民進黨卻大張旗鼓搜索台南市黨部，就是劍指謝龍介、劍指在野黨。

羅智強說，今天的告發，就是要看檢察機關願不願意去搜索民進黨的黨部？能不能以同樣的比例，辦執政的民進黨？不要遇到執政黨、遇到民進黨害怕就轉彎，但「我也預言，以民進黨雙標的程度，我不期待，但今天來這就是要告訴大家，如果要辦，就通通都辦，不要選擇性辦。」

簡榮宗律師指出，民進黨發動大罷免，公民出於自由意志提議連署，但許多連署書出了問題，今日告發狀以立法委員王鴻薇為例，中選會公布的查核中，王鴻薇委員提議名冊有偽造情形，王鴻薇委員的罷免團體有指導、糾正民眾如何填寫連署書，認為有參與連署書，可能涉及刑法偽造私文書及個資法。

簡榮宗說，各地有需要也會在各地檢察署告發，「期待各地檢察官能像台南地檢署一樣毋枉毋縱，有就去查、沒有就還清白，該用怎麼樣的力道保全證據，要一視同仁才是回歸民主真諦」。