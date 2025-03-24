清明連假22處省公路易塞　蘇花路廊恐連堵14小時

▲清明連假省公路將有22處易塞路段。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

清明有4天連假，塞車程度僅次春節，公路局預判省公路將有22處易塞，其中台9線蘇花路廊4月3日連假首日凌晨3點就會有南下車潮，要到下午17時才紓解，恐連塞14小時。

今年清明連假自4月3日起至4月6日有4天假期，公路局預估，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊，依據國人習慣會在清明節4月4日當日至各地區墓園及寶塔等掃墓。

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易塞時段方面，公路局預估，清明節連續假期車潮自4月2日下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月3日至4月4日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

公路局也預判省公路有23處易塞路段，其中地區主要幹道，包括台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南~玄寶大橋路段及中彰大橋等。

▲▼清明省公路易塞路段。（圖／公路局提供）

▲▼清明省公路易塞路段。（圖／公路局提供）

銜接高速公路易塞路段則包括台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等；重要觀光風景地區鄰近路段易塞地雷，則包括台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊等。

公路局表示，為紓緩壅塞路況，該局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

此外，公路局指出，預估清明節連假第二天4月4日上午將是車潮的尖峰，籲請民眾可提早前往掃墓祭祖，避開清明連假壅塞之車潮。

▼清明省公路疏運措施。（圖／公路局提供）