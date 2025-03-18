清明前2周末國道單一費率再7折！提前掃墓「北高省130元」

▲鼓勵清明提早掃墓，2個周末國道採單一費率再打7折。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假將自4月3日至4月6日登場，為僅次春節最塞的連假，為鼓勵民眾提前掃墓，分散連假國道壅塞車流，高公局規劃國道於清明節連假前2個周休(3月22日、23日、29日及30日，共4日)採單一費率再7折收費，以北高為例，將比平常便宜130元。

高公局於清明節連假前2個周休實施通行費率優惠，鼓勵民眾提前掃墓分流，避免車流過度集中於清明節連假。高公局表示，依過去經驗，連假前2個周休實施通行費優惠後，交通量較一般週休約增加1成，達到分散清明節掃墓車流之效果。

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▲通行費優惠試算。（圖／高公局提供）

高公局也舉例，經試算小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北圓山至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元。至於每日行駛里程在42公里以下的短途，通行費用則有所增加，以台北圓山到桃園來說，平常通行費為7元，實施單一費率打7折後變16元，將貴9元。

高公局呼籲長途用路人可多加利用清明連假前2個周末提前掃墓，享國道通行費優惠；短途用路人則建議改行駛地方道路，以免須於交流道前等候又繳納更多通行費。

▲清明疏運措施。（圖／高公局提供）

根據高公局規劃，除清明節前2個周休(3月22日、23日、29日及30日)採單一費率再7折收費，清明連假期間(4月3日至6日)則實施單一費率及0-5時暫停收費等疏運措施。