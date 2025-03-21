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周末湧提早掃墓車潮「國5行車時間多7倍」　後天實施高乘載

▲▼清明掃墓國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲清明連假及前兩周周末國道疏運措施。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

清明有4天連假，加上提前分流掃墓車潮，高公局預判清明連假及前二周周末國5恐有大量車潮，最快明天就有掃墓車流出現，其中南下路段上午最塞，北上路段下午最塞，行車時間將是平常的5到7倍，國5則有5天將實施北上高乘載管制。

清明連假將至，高公局表示，清明節連假前2個周休亦有提前掃墓情形，預估國5雪山隧道將於清明節假期間及前2個周休有大量車潮，根據歷年清明節連假交通特性，研判國5南向交通尖峰將發生在上午時段，北向尖峰則會發生在下午時段。

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為紓緩尖峰時段國5壅塞，高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，其中高乘載管制部分，清明假期前2個周日包括3月23日及30日，下午15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制；4月4日至6日每日13至18時，國5蘇澳、 羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道也將採高乘載管制。

匝道封閉措施則規劃假期前2個周六，包括3月22日及29日，每天5至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；4月3日0至12時，則封閉國5石碇、坪林南向入口；4月4日5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

▲▼清明掃墓國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲▼高公局呼籲利用大眾運輸或改走替代道路，避免塞在車陣。（圖／高公局提供）

▲▼清明掃墓國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局表示，清明連假期間國5行車時間包含匝道排隊等候，約為平常行駛時間的5倍到7倍，用路人如於尖峰時段自行開車，建議多利用替代道路以避開壅塞車潮；其中國5南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線。

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