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雙鐵清明連假再增開8班列車　後天起開賣

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲清明疏運，台灣高鐵加開第二波加班車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假將至，台鐵除了首波加開153班加班車之外，今（20日）再宣布第二波加班車，增開4列EMU3000型新自強號。高鐵部分，首波加開197班次，今日也宣布再增開4班列車，3月22日起開賣。

台鐵公司今宣布，因應清明連續假期旅運需求，4月3日、6日將於全線再加開EMU3000型新自強號4列次，加強疏運旅客；4班再加開班次將於3月23日凌晨零時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

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此外，台灣高鐵公司也宣布，4月1日至7日等7天清明假期疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，包括南下2班、北上2班，加強服務旅客返鄉掃墓及假期出遊之需求。再加開車次將於3月22日凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，疏運期間，高鐵特別針對台中以北、旅運需求較高時段，擴大自由座運能，4月2日下午3時至晚間8時以及4月3日上午7時到9時，每小時整點25分，均有一班南下列車，例外為4月2日下午5時發車時間為45分，自南港站前往台中站。

此外，於4月6日收假日，自中午12時至晚間9時，每小時整點4分均有一班北上列車，自台中站前往南港站。上述車次特別配置8節自由座車廂並停靠沿途各站，加強服務自由座旅客。

台灣高鐵表示，清明假期疏運再加開4班次後，共加開201班次列車，總計7天提供1291班次列車的旅運服務。包含14班延後收班車次，均於凌晨零時後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂，建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次。

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