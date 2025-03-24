清明連假恐塞翻「90條國道客運下殺6折」　指定幸福巴士免費

▲清明疏運90條國道客運推出6折優惠，鼓勵少開車。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

清明有4天連假，預料將有大量掃墓和返鄉、旅遊車潮，為僅次春節第二塞的民俗假期，為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路局宣布，4月2日起至6日，全台90條中長途國道客運推出6折優惠。

今(114)年清明連假自4月3日起至4月6日有4天假期，公路局預估，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。依據國人習慣會在清明節4月4日當日至各地區墓園及寶塔等掃墓，為避免路途塞車之苦，建議民眾多加利用大眾運輸及提前掃墓祭祖，節省行車時間，避開易壅塞時段。

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為鼓勵民眾少開車多搭乘公共運輸，公路局宣布，自清明連假前一日4月2日0時起至4月6日24時止推出多項全國性共通國道及公路客運優惠，包括90條中長途國道客運路線享6折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、指定幸福巴士免費優惠。

此外，東部地區也有兩項限定優惠，公路局表示，4月3日0時起至4月6日24時止，推出「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠，租汽車者折抵200元、機車者折抵100元。

此外，持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，東部地區兩優惠須擇一使用。