　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲米克斯犬抓狂攻擊！女左腿3血洞+愛犬撕裂傷　怒告飼主傷害

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區長安街23巷內，22日晚間發生一起米克斯犬攻擊事件，一名女子遛自家黑狗行經該處時，突然遭路旁一名男子飼養的米克斯犬攻擊，造成女子左小腿受傷，黑狗多處撕咬傷，女子就醫後對男子提告過失傷害，警受理後依法函送偵辦。

▲▼黃男的米克斯犬（箭頭）衝向包女的黑狗（紅圈），對黑狗展開攻擊撕咬，造成黑狗右胸開放傷口輕微氣胸，包女左小腿被咬傷留下3個流血齒洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃男的米克斯犬（箭頭）衝向包女的黑狗（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，晚間9時許，34歲包姓女子與家人牽著飼養的黑狗走在巷內，行經一處民宅前，40歲黃男飼養的米克斯犬，見包女等人經過，激動地想衝過去，幸好栓狗繫繩綁在機車後照鏡上；包女遛狗後回家途中看到黃男與狗還在原地，想要牽狗離遠、靠邊通過。

▼黃男的米克斯犬對黑狗展開攻擊撕咬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男的米克斯犬（箭頭）衝向包女的黑狗（紅圈），對黑狗展開攻擊撕咬，造成黑狗右胸開放傷口輕微氣胸，包女左小腿被咬傷留下3個流血齒洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到，黃男的米克斯犬脖子上的繫繩扯斷機車後照鏡後，朝他們猛衝過來，對黑狗不斷撕咬，黃男見狀也衝過來制止。過程中，包女左小腿遭咬傷，3個齒洞流出鮮血，最後雖然制止米克斯犬攻擊，但也造成黑狗右側胸開放傷口並有輕微氣胸狀況。

包女就醫後對飼主黃男提出過失傷害告訴，事後也在臉書「我是蘆洲人」貼文還原事發經過，並呼籲所有飼主「能夠牽好牽繩，狗仍然是動物，哪時候發狂誰也不能保證」。警訊後依過失傷害將黃男函送偵辦。

▼造成黑狗右胸開放傷口輕微氣胸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男的米克斯犬（箭頭）衝向包女的黑狗（紅圈），對黑狗展開攻擊撕咬，造成黑狗右胸開放傷口輕微氣胸，包女左小腿被咬傷留下3個流血齒洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼包女左小腿被咬傷留下3個流血齒洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男的米克斯犬（箭頭）衝向包女的黑狗（紅圈），對黑狗展開攻擊撕咬，造成黑狗右胸開放傷口輕微氣胸，包女左小腿被咬傷留下3個流血齒洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／25歲男女工程師魂斷玉山　中鋼發聲明
台中養生館2對男女「色色中」被抓！　25女驚逃躲貓貓
快訊／11-12月千萬發票1人未領！　快要到期
中配亞亞3人在台健保及工作權　劉世芳：已一併取消
郭瑤琪主動脈剝離搶命中！醫示警死亡率極高　「3症狀」快就醫
借派出所停車！綠議員臉書遭灌爆　接17通騷擾電話怒喊告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中國快艇疑侵入澎湖海域！干擾漁船「偷漁獲魚具」　海巡署回應了

囂張女通緝犯「小黃當私家車」　找朋友借775元車資結局曝

國1休旅車狂撞護欄！一路蛇行還猛踩油門　駕駛疑精神不濟釀禍

台中養生館抓到色色！2對男女「連結中」　25女驚逃玩躲貓貓

蘆洲米克斯犬抓狂攻擊！女左腿3血洞+愛犬撕裂傷　怒告飼主傷害

網轟女議員借派出所停車耍特權　賴清美接17通騷擾來電怒喊告

金門林兜田野大火「緊鄰民宅」　消防急佈水線阻絕延燒畫面曝

刺死內湖人妻！恐怖男辯「很愛她卻騙我」　檢依殺人罪起訴　

密錄器自拍「最後的話」！三重26歲警向父母道歉　下秒自戕亡

彰化女議員借派出所停車遭轟走！她批警態度惡劣　警局長要究責

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

中國快艇疑侵入澎湖海域！干擾漁船「偷漁獲魚具」　海巡署回應了

囂張女通緝犯「小黃當私家車」　找朋友借775元車資結局曝

國1休旅車狂撞護欄！一路蛇行還猛踩油門　駕駛疑精神不濟釀禍

台中養生館抓到色色！2對男女「連結中」　25女驚逃玩躲貓貓

蘆洲米克斯犬抓狂攻擊！女左腿3血洞+愛犬撕裂傷　怒告飼主傷害

網轟女議員借派出所停車耍特權　賴清美接17通騷擾來電怒喊告

金門林兜田野大火「緊鄰民宅」　消防急佈水線阻絕延燒畫面曝

刺死內湖人妻！恐怖男辯「很愛她卻騙我」　檢依殺人罪起訴　

密錄器自拍「最後的話」！三重26歲警向父母道歉　下秒自戕亡

彰化女議員借派出所停車遭轟走！她批警態度惡劣　警局長要究責

永豐金股息殖利率誘人　盤中帶量漲近4%突破季線

公園開花害她過敏「3症狀上身」　醫揭成因：不見得免疫力差

老師誤寄出全班33人成績、評語　家長收到傻眼...稚內南小學道歉

冠軍父子檔！綠軍一哥坦圖錄影激勵　助父親帶隊NBL封王

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

中國快艇疑侵入澎湖海域！干擾漁船「偷漁獲魚具」　海巡署回應了

放晴到周四「高溫上看33度」　周五變天轉濕冷「瞬降10度」　

美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

7-11美式買4送3、全家周一2杯55折！超商咖啡優惠一次看

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

社會熱門新聞

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

科技廠處長撩前女友　妻Google Maps抓

彰化女議員借派出所停車遭轟走　警局長要究責

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

快訊／北市自小客高速迴轉　騎士遭撞飛慘死

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

女登阿里山落單　被發現趴地斷氣

厚德所2年2警自轟亡！三重分局回應了

車庫惡火　爸帶兒女爬2樓陽台求救

更多熱門

相關新聞

高雄男賴在朋友家不走持美工刀攻擊員警

高雄男賴在朋友家不走持美工刀攻擊員警

高雄市前年12月間發生一起襲警案件，一名何姓男子向邱姓友人租房，後來邱男不願再讓他居住，雙方引爆口角糾紛，警方獲報到場處理，不料，何男情緒失控，竟持美工刀朝向員警的頸部、手臂攻擊，導致員警當場受傷噴了滿地血，所幸被送往醫院救治後無大礙。何男遭逮依殺人未遂、妨害公務等罪嫌移送、起訴，一、二審法院判處他徒刑7年6月，他不服上訴遭駁回定讞，將入監服刑。

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

日本比特犬咬人　飼主挨罰11萬

日本比特犬咬人　飼主挨罰11萬

惹怒章魚　潛水客遭八爪纏頸險死

惹怒章魚　潛水客遭八爪纏頸險死

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」

關鍵字：

蘆洲米克斯犬攻擊過失傷害

讀者迴響

熱門新聞

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

Jisoo停下來跟我合照耶！　周曉涵意外神同框女神

出海釣魚竟撿到10歲小孩！童漂1天1夜

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面