蘆洲米克斯犬抓狂攻擊！女左腿3血洞+愛犬撕裂傷　怒告飼主傷害

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區長安街23巷內，22日晚間發生一起米克斯犬攻擊事件，一名女子遛自家黑狗行經該處時，突然遭路旁一名男子飼養的米克斯犬攻擊，造成女子左小腿受傷，黑狗多處撕咬傷，女子就醫後對男子提告過失傷害，警受理後依法函送偵辦。

▲黃男的米克斯犬（箭頭）衝向包女的黑狗（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，晚間9時許，34歲包姓女子與家人牽著飼養的黑狗走在巷內，行經一處民宅前，40歲黃男飼養的米克斯犬，見包女等人經過，激動地想衝過去，幸好栓狗繫繩綁在機車後照鏡上；包女遛狗後回家途中看到黃男與狗還在原地，想要牽狗離遠、靠邊通過。

▼黃男的米克斯犬對黑狗展開攻擊撕咬 。（圖／記者陳以昇翻攝）

沒想到，黃男的米克斯犬脖子上的繫繩扯斷機車後照鏡後，朝他們猛衝過來，對黑狗不斷撕咬，黃男見狀也衝過來制止。過程中，包女左小腿遭咬傷，3個齒洞流出鮮血，最後雖然制止米克斯犬攻擊，但也造成黑狗右側胸開放傷口並有輕微氣胸狀況。

包女就醫後對飼主黃男提出過失傷害告訴，事後也在臉書「我是蘆洲人」貼文還原事發經過，並呼籲所有飼主「能夠牽好牽繩，狗仍然是動物，哪時候發狂誰也不能保證」。警訊後依過失傷害將黃男函送偵辦。

▼造成黑狗右胸開放傷口輕微氣胸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼包女左小腿被咬傷留下3個流血齒洞 。（圖／記者陳以昇翻攝）